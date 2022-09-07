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Haberler Gündem Trafik Kilis'te zincirleme kaza: 1'i polis, 4´ü jandarma, 8 yaralı
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Zincirleme kaza: 1'i polis, 4'ü jandarma, 8 yaralı

Kilis'te meydana gelen zincirleme kazada 1'i polis, 4'ü jandarma toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı

Kilis'te zincirleme kaza: 1'i polis, 4´ü jandarma, 8 yaralı
Zincirleme kaza: 1'i polis, 4'ü jandarma, 8 yaralı
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DHA

Kilis'te zırhlı araç ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, aralarında 4 jandarma ve 1 polis memurunun da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kilis- Hatay kara yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. İhsan A. yönetimindeki otomobil, menfez kontrolü yapan personeli taşıyan polis memuru M.A.A. idaresindeki zırhlı araca çarptı.

Savrulan otomobile, arkadan gelen ve içerisinde jandarma personelinin bulunduğu Ö.K. kontrolündeki 80 EN 635 plakalı otomobil çarptı. Kazada, İlhan E. ile yanındaki 2 kişi, zırhlı aracın sürücüsü polis memuru M.M.A. ve 4 jandarma personeli yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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