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Kilit kavşak Kırıkkale'de, bayram dönüşü trafiği başladı

Kurban Bayramı'nda tatile çıkan vatandaşların bir kısmı memleketine dönmek için yola çıktı. Dönüş yolculuğu nedeniyle 43 ilin geçiş noktasında yer alan 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşandı

Kilit kavşak Kırıkkale'de, bayram dönüşü trafiği başladı
Bayram dönüşü trafiği başladı
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AA

Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüşe geçmesiyle "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.


Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar oldukça yavaş ilerliyor.

Kara yolları ekipleri tatil öncesi trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatmıştı.

Trafik yoğunluğunun aralıklarla hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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