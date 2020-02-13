Kilo almak hangi besinleri tercih etmeliyiz?

Zayıf olan ve kilo almakta güçlük çekenler için kilo almak aynı vermek gibi sorun teşkil etmektedir. Kilo almak için her şeyden yerler ama kilo alamazlar. Önemli olan sağlıksız gıdaları yiyerek kilo almak değildir. Sağlıklı ve dengeli beslenmek vitamin ve mineral değerleri olan gıdaları tüketmek gerekir. Yani günlük kalori miktarının 300-400 fazlasını almanız gerekir. Harcadığınız kalorinin üstünde kilo almanız fayda sağlayacaktır.

Kalorisi yüksek gıdalardan tüketmek daha çabuk kilo almayı sağlayacaktır. Kilonun belli oranlarda ideal ölçüde olması gereklidir. Zayıf bir yapıya sahip kişiler, sağlık açısından daha çok hastalığa yakalanabiliyorlar. Çünkü bağışıklık sistemi de güçlü olmuyor. Zayıflık daha pek çok sıkıntının oluşmasına da neden olmaktadır. Kasların güçsüzlüğü, kasların kütlesinin az olması, ciltte sorunlar, saç ve tırnakların bozukluğu ve düzensiz adet problemi ve zayıf kemikler gibi olumsuz etkileri taşır.

İdeal kilo yapıya göre değişiklik gösterebilir. Çünkü herkesin vücut sistemi farklıdır. Bazı kişiler için kilo almak da, kilo vermek gibi zor olabilir. Nedenleri ise; metabolizmanın hızlı çalışması, aşırı aktif yaşam, genetik zayıflık, stres ve depresyon olabilmektedir.

Kilo almayı sağlayan besinler:

Hayvansal yağlar; kilo alma açısından kalori yüklü olması önemlidir ancak kolesterol içermesi nedeniyle dikkat edilmelidir.

Bitkisel yağlar; fıstık yağı, kanola yağı, soya yağı, zeytinyağı yüksek kalori içeren yağlardır zamana yayarak tüketilmelidir.

Kuruyemişler; protein, yağ asitleri ve kalori açısından zengin olan bu besinler düzenli tüketilmelidir.

Fıstık ezmesi; kalori açısından zengin ve protein ve yağ içermesi kilo almaya yardımcı olacaktır. 1 yemek kaşığı 100 kalori içerir.

Bitter çikolata; kalori açısından zengin olan ve antioksidan içeren bir besindir.

Peynir; yağ oranı yüksek olan ve protein ve kalori veren bir yiyecektir. Kilo aldırır.

Tahin; yağ oranı fazladır kalorisi 100 gramda 595’dir.

Kilo almak için neler yemeliyiz?

Kuru üzüm Tereyağı,

Yumurta,

Patates,

Kuru kayısı,

Keten tohumu,

Hindistan cevizi sütü,

Balık yağı,

Avokado,

Esmer pirinç,

Üzüm suyu,

Elma suyu,

Ananas suyu,

Kuzu ciğeri,

Susam,

Fındık yağı,

Tam buğday ekmeği,

Yulaf ezmesi,

Ceviz kilo aldıran yiyecekler olarak tüketilebilir…

Kalori hesabını yaparak yüksek kalori yiyecekler tüketerek, arada atıştırmalıklarda sağlıklı gıdalar tercih ederek kilo almak sağlanabilir.