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Kilosu 10 lirayı buldu

İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde 10 lirayı bulan limon, yüzde 65'inin üretildiği Mersin'in Erdemli ilçesinde dalında 1 lira 30 kuruş ile 1 lira 80 kuruş arasında satılmaya başlandı

27.08.2018 - 16:25 | Güncelleme:

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, hasadın henüz tam anlamıyla başlamaması ve depolanan yatak limonun Ürgüp yöresinde büyük oranda çürümesiyle piyasadaki limonun azaldığını, bu sebeple fiyatın hasada yaklaşılırken yüksek göründüğünü söyledi.

Şahin, "Şu an piyasada satılmakta olan limon Ürgüp piyasasındaki yatak dediğimiz limonlar. Ağustos ayının 15'inden sonra hasat edilen mayer cinsi limon da yine piyasadadır. Şu an dalında mayer limon fiyatı 1 lira 30 kuruş 1 lira 40 kuruş civarındadır. Kesilip işlenmesi, fabrikada sarartılması da dahil yaklaşık maliyeti 2 lira 80 kuruş 3 lirayı bulmaktadır. Enter dediğimiz limon da daha hasat edilmedi, fakat Akdeniz İhracatçılar Birliği ayın 20'sinden sonra kesime izin verdi. Bu limonun fiyatı da 1 lira 70 kuruş 1 lira 80 kuruştur dalında. Bunun da ihracat maliyeti 3,5 TL'yi bulur" dedi.

Ürgüp'e götürülen yatak limonun maliyetinin 6 lirayı bulduğunu aktaran Şahin, "Yatak dediğimiz limonda 7-8 ay önce Ürgüp'e götürülen limonlar. Ürgüpte bunun maliyeti 5 lira 6 lira civarındadır. Bu limonun da yaklaşık yüzde 30-50'si çürümüş, telef olmuştur. Onun için limon fiyatı marketlerde yüksek görünmektedir. İstanbul gibi büyük kentlerde satılan limonlarımız Ürgüp'ten gelen yatak limonlardır. Bunların rengi, aroması ve tadı da güzeldir. Ancak maliyeti 5 lira 6 lira civarındadır" diye konuştu.

"HASAT ÖNCESİ NORMAL"

İstanbul'daki yüksek fiyatın hasat öncesinde normal olduğunu ifade eden Şahin, "İstanbul'daki fiyat normaldir. Niye normal çünkü, Ürgüp'e giden limonumuzun en az yüzde 30'u çürümüştür. Neredeyse yarı yarıya telef oluyor. Onun için 10 lira fiyat normaldir. Piyasadaki limon miktarı hasadın tam manasıyla başlamaması dolayısıyla düşüktür. Onun için fiyatlar yüksek. Önümüzdeki süreçte hasadın başlamasıyla fiyatlar normale biner" dedi.

Bütün ihracatçıları limon ihraç etmeye davet eden Şahin, "Bu yıl çiftçilerimizin maliyeti yüksek oldu. Dolar krizi dolayısıyla çiftçilerimizin maliyeti yüzde yüz katladı. 35 liralık gübre 70 lira, 100 liralık gübre 200 lira, 90 liralık ilaca 170 lira istiyorlar. Çiftçilerimiz de şaşkın, girdi fiyatları fazla. Dalında 1 lira 30 kuruş 1 lira 40 kuruş olan mayer limon çiftçileri kurtarmaz. Yaklaşık 2,5 ile 3 lira olması lazım" şeklinde konuştu.

Limonun yüzde 65'inin Erdemli ilçesinde yetiştirildiğini hatırlatan Rasim Şahin, "İlçemizin bazı bölgelerinde mayer hasadı yapılıyor. Bu ay sonu itibariyle enter limon hasadı başlar. Bunlar kısım kısım ilerler. Eylül ayının 15'inden sonra, Ekim ayının başında ince kabuklu lamas limonu hasat edilmeye başlar. Dolayısıyla fiyatlar da oturur. İnşallah fiyatlar yüksek olur. Çiftçilerimiz memnun olur. İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerimizde hasatla birlikte fiyatlar normale biner. Tüketicilerimiz de istediği şekilde limonu alabilir" dedi.

 

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