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Gösteri dünyasının attığı her adım olay olan yıldızı Kim Kardashian, geçen hafta da plajda çekilen havlulu fotoğraflarıyla konuşulmuştu.



Kardeşleri Kendall ve Kourtney'nin yanı sıra yakın arkadaşı Larsa Pippen ve oğlu Saint ile birlikte Malibu'da plajda geçirdi. Neon yeşili bir bikini giyen Kardashian, beline sardığı havlunun düşmemesi için de özel bir çaba harcadı.