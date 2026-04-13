Kim Kardashian ve Lewis Hamilton yüzlerini gizledi

Amerikalı realite şov yıldızı Kim Kardashian ve İngiliz Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Justin Bieber'ın Coachella Müzik ve Sanat Festivali konserinde birlikte görüntülendi.

45 yaşındaki Kardashian ve 41 yaşındaki Hamilton, ABD'nin Indio kentinde düzenlenen 2026 Coachella Valley Müzik ve Sanat Festivali'nin ilk hafta sonunda Justin Bieber'ın konserine kol kola girdi.

Tanınmak istemeyen ikilinin yüzlerini kapatması dikkat çekti.

Çift, ilk kez şubat ayında Super Bowl'da kamuoyu önüne çıkarak ilişkilerini ilan etmişti.

Eski eşi Kanye West'ten dört çocuğu olan Kardashian ve Hamilton'ın yıllardır arkadaş oldukları biliniyor. Hamilton ile Kardashian'ın model kardeşi Kendall Jenner arasında 2015 yılında aşk dedikodusu çıkmış, ikili bu söylentileri yalanlamıştı.

Hamilton ve Kardashian, şubat ayında İngiltere'deki lüks bir otelde romantik bir hafta sonu geçirmiş, mart ayında da Japonya Grand Prix'i öncesinde Tokyo sokaklarında birlikte vakit geçirirken ve alışveriş yaparken görüntülenmişti.