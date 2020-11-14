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NASA John Young 1965'te Gemini 3 görevi için uzaya giderken hangisini uzay mekiğine sokmuştur?

NASA John Young 1965'te Gemini 3 görevi için uzaya giderken hangisini uzay mekiğine sokmuştur? Sorusu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulmasının ardından merak konusu oldu. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu'nun üstlendiği program da çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.

NASA John Young 1965'te Gemini 3 görevi için uzaya giderken hangisini uzay mekiğine sokmuştur?

Kim Milyoner Olmak İster programını ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu sunuyor. Yarışmaya Buket Ela Demirel konuk oldu ve 125 bin liralık soruya kadar geldi.

Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv’de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor.

Kim Milyoner Olmak İster programında 125 bin liralık soru şu oldu: NASA, astronot John Young'ı 1965'teki Gemini 3 görevi için uzaya giderken hangisini uzay mekiğine izinsiz soktuğu için sorguya çağırmıştır?

CEVAP: B

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