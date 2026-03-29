Kim Novak: Sydney Sweeney'in göğüsleri beni oynaması için çok büyük

Alfred Hitchcock'un 'Vertigo' filmiyle hafızalara kazınan ve 1950'lerin en ünlü oyuncularından biri olan Kim Novak, Sydney Sweeney'in kendisini bir filmde canlandırmasını istemedi. Ancak Novak, Sweeney'in oyunculuk yeteneklerinden hiç bahsetmedi, tamamen onun görünümüne odaklandı. Novak'ın Sweeney'i istememe sebebi, genç oyuncunun iri göğüsleri gibi görünüyor.

Novak, bir zamanlar Sammy Davis Jr. ile olan aşkını konu alan, yakında vizyona girecek 'Scandalous' adlı dramada kendisini canlandıracak olan Sweeney hakkındaki gerçek duygularını açıkladı. Londra Times'a konuşan Novak, Sweeney'in kendisini canlandırmak için tamamen yanlış bir seçim olduğunu söyledi.

Novak, Sweeney'nin "belden yukarısının çok fazla çıkıntı yaptığını" söyleyerek, göğüslerinin kendisini doğru bir şekilde canlandırmak için çok büyük olduğunu ima etti.

Sweeney'in başrolünde oynayacağı, Davis ile olan ilişkisini konu alan filmin, ilişkilerinin cinsel yönüne odaklanacağından endişelendiğini de dilen getiren Novak, "Sydney Sweeney her zaman seksi göründüğü için, ortada cinsel bir ilişki olmaması imkansız" dedi.

Novak, Sweeney'nin kendisini canlandırmasını istemese de, Sweeney daha önce verdiği bir röportajda, rolü üstlenmekten ve Novak ile tanışmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu söylemişti.

Novak, 1950'lerin sonlarında, ırklararası ilişkilerin ciddi şekilde hoş karşılanmadığı bir dönemde siyahi şarkıcı Davis ile tanıştı ve bir süre birlikte oldu. Biyografi yazarı Laurence Leamer'e göre, bu ilişki, Columbia Pictures yöneticisi Harry Cohn'un mafya bağlantıları aracılığıyla Davis'i tehdit etmesinin ardından sona erdi.