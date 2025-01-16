Yumurta hem protein değerleriyle hem de ekonomik oluşu nedeniyle sevdiğimiz gıdaların başında gelir. Kahvaltıda yumurta haşlamayı genelde ihmal etmeyiz. İdeal yumurta haşlama kolay olmayabilir; ancak bu püf noktalarıyla artık kolay olacak.

SAĞLIKLI BİR YUMURTA NASIL PİŞİRİLİR?

Yumurtanın en sağlıklı hali, uzmanların da kabul ettiği üzere haşlanmış yumurta ya da poşe yumurta. Yağda yumurta, kolesterol açısından çok önerilmiyor. Yumurtanın yanında karışık çiğ sebzeler yemek, içindeki E vitamininin emilimini de arttırıyor. Yani bizim Türk usulü kahvaltımızda yer alana salatalık ve domates, aslında yumurtayla birlikte tüketildiğinde çok daha faydalı olmuş oluyor. Birden fazla yumurta tüketilecekse sarılarını yememekte fayda var. Yumurtaları sebzelerle birleştirip omlet yapmak ve az tuzla tüketmek ise besin değerini arttırıyor.

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SOĞUK SUDA YUMURTA KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Yumurta haşlamak için sıcak su kullanılmaz. Oda ısısında ya da soğuk su kullanmak gereklidir. Yumurta haşlama dakikaları ise nasıl bir yumurta istendiğine göre değişir. Kayısı kıvamında bir yumurta için yumurtayı 4-6 dakika arasında kaynatman gerekirken çok katı yumurta için 10 dakika kadar kaynatmalısın.

KAYISI KIVAMINDA YUMURTA KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Kayısı kıvamı pek çok kişinin en çok sevdiği ve tercih ettiği yumurtadır. Bu kıvamı tutturması biraz zor gibi görünebilir çünkü dakika hesabı yapmazsanız ve pişirdikten sonra hemen soğuk suya atmazsanız, yumurta pişmeye devam eder. Böylece istediğinden fazla pişmiş olabilir. Eğer yumurtayı çok erken çıkarırsanız bu sefer de fazla cıvık bir yumurta ile karşılaşabilirsiniz.

Kayısı kıvamında yumurta için orta boy bir tencereye yumurtayı koymalı ve üstüne geçecek kadar su eklemelisiniz. Ocağın altını açmalı ve kaynamaya başladıktan sonra 4-6 dakika arası kaynatmalısınız. Sudan aldığınız yumurtaları kayısı kıvamını korumaları için hemen soğuk suya ya da buzlu suya koyarak pişme sürecini durdurmalısınız.

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İDEAL BİR RAFADAN YUMURTA NASIL YAPILMALIDIR?

Az haşlanmış yani rafadan yumurta yapabilmek için kayısı kıvamındaki yumurta için yaptığınız ilk işlemleri tekrarlamalısınız. Yumurtaları bir yumurta haşlama tenceresine koymalı ve üstüne geçecek kadar su eklemelisiniz. Su kaynamaya başladıktan 3 dakika sonra yumurtaları suyun içinden almalı ve hemen soğuk suya ya da buz dolu bir kaba koymalısınız. Böylece pişme işlemini durdurmuş olacaksınız.