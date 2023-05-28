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Kimi sedyeyle, kimi köpeğiyle sandığın yolunu tuttu! İşte o kareler

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için vatandaşlar sabah erkenden sandığın yolunu tuttu. Kimi sedyeyle kimi köpeğiyle, kimi yöresel kıyafetleriyle sandığın başına gitti. İşte oy kullananan vatandaşlar görüntüler...

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HABERTURK.COM / Ajanslar

  • Edirne ve Kırklarelinde bazı vatandaşlar oy kullanacakları okullara ambulansla getirildi. AA'nın haberine göre, Kırklareli'nde, felç geçiren hasta oyunu kullanacağı sandığa sedyeyle götürüldü. Kocahıdır Mahallesi'ndeki evinde felç geçiren ve evde sağlık hizmeti alan 69 yaşındaki Ruhnaz Kaya ekiplerce evinden alındı.

     
  • Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması başladı! Kimi sedyeyle, kimi köpeğiyle...

    Ambulansla oy kullanacağı Kırkşehitler İlkokuluna götürülen Kaya, sağlık personeli tarafından sandığının bulunduğu kata sedyeyle çıkarıldı. Oyunu kullanan Kaya, ambulansla evine bırakıldı. Kaya, oy kullandığı için mutlu ve huzurlu olduğunu söyledi. Sağlık ekiplerine teşekkür eden Kaya, tüm vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

  • AA'nın haberine göre, Edirne'de yaşayan 92 yaşındaki Sebahat Kirişçiler de oy kullanacağı Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokuluna ambulansla getirildi.
  • Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması başladı! Kimi sedyeyle, kimi köpeğiyle...

    Sandık başına kadar tekerlekli sandalyeyle taşınan Kirişçiler, burada oy verdi.

    Kirişçiler, oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Sağlık ekiplerine teşekkür eden Kirişçiler, vatandaşlara oylarını kullanmaları çağrısında bulundu.

     
  • Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması başladı! Kimi sedyeyle, kimi köpeğiyle...

    Kars'ta bir çift, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda yöresel Kafkas kıyafetiyle oy kullandı. AA'nın haberine göre, Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Kafkas kıyafetleriyle gelen Cem ve Şeyda Kızılkaya'ya vatandaşlar ilgi gösterdi.
  • Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması başladı! Kimi sedyeyle, kimi köpeğiyle...

    Okuldaki 1140'nolu sandığa giden Kızılkaya çifti, burada oylarını kullandı. Seçimin ülke için "hayırlı" olmasını dileyen Cem Kızılkaya, "Eşimle birlikte bu dansı, bu kültüre hizmet etmeye devam ediyoruz. Biraz heyecanlıyız, biz de bir ilk yapalım dedik. Bizim için de hoş oldu, inşallah ülkemiz adına hayırlısı olur." dedi.

     

    Açıklamanın ardından Kafkas figürü yapan Kızılkaya çifti, okuldan ayrıldı.
  • Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması başladı! Kimi sedyeyle, kimi köpeğiyle...

    Muğla'da vatandaşlar 13. Dönem Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur oylaması için sabahın erken saatlerinde sandık başına giderken, Muğla Huzurevi sakinlerinden bazıları da sedye ve tekerlekli sandalye ile getirildikleri okullarda oyların kullandı.
  • Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması başladı! Kimi sedyeyle, kimi köpeğiyle...

    İHA'nın haberine göre, Muğla'da yatağa bağımlı olan yaşlılar sedye, yürüme güçlüğü çekenler de tekerlekli sandalye ile getirildikleri sandıklarda oylarını kullandı. Yaşlılar oylarını kullandıktan sonra tekrar huzurevine bırakıldı.
  • Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması başladı! Kimi sedyeyle, kimi köpeğiyle...
  • Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması başladı! Kimi sedyeyle, kimi köpeğiyle...
  • Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması başladı! Kimi sedyeyle, kimi köpeğiyle...

    İzmir'in Bornova ilçesinde at eğitmeni Faruk Ceren (47) ile arkadaşı Cihan Saha (24), at üstünde oy kullanmaya geldi. DHA'nın haberine göre, 14 Mayıs'taki seçimlere at üstünde kovboy kıyafeti ile giden Faruk Ceren, geleneği bozmadı. Bornova ilçesi Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu'na at üstünde gelen Ceren'e, bu kez arkadaşı Cihan Saha da atı ile eşlik etti.
  • Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması başladı! Kimi sedyeyle, kimi köpeğiyle...

    'Karamel' ile 'Kara inci' isimli atlarının okul bahçesine bağlayan ikili, daha sonra oylarını kullandı.
  • Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması başladı! Kimi sedyeyle, kimi köpeğiyle...

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