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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kimliği olmayan kadının ölümü şüpheli bulundu, polis inceleme başlattı | Son dakika haberleri

        Kimliği olmayan kadının ölümü şüpheli bulundu, polis inceleme başlattı

        Eskişehir'de kimliği olmadığı tespit edilen ve evinde hayatını kaybeden kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 15:05 Güncelleme:
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        Kimliği olmayan kadının şüpheli ölümü!

        Eskişehir'de kimliği olmadığı tespit edilen ve evinde hayatını kaybeden kadının ölümü için belediye tabibi ‘şüpheli' kararı verince polis inceleme başlattı.

        İHA'nın haberine göre olay, Tepebaşı ilçesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 5'inci katında yaşayan ve isminin Mülkiye olduğu iddia edilen yaşlı kadın yakınları tarafından evinde hareketsiz bir biçimde bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde hayatını kaybettiği tespit edilen kadın için belediye tabibi ‘şüpheli ölüm' kararı verdi. Polis ekiplerinin sevk edildiği evde yaşlı kadına dair kimlik bulunamadı. Yakınlarından isminin Mülkiye olduğu öğrenilen ve soyadı bilinmeyen yaşlı kadının cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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