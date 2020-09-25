Kimsesizler dizisinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün otururken, senaryosunu ise Ebru Hacıoğlu ile Verda Pars'ın kaleme alıyor. Dizi Ekim ayında Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

KİMSESİZLER DİSİNİN KONUSU NEDİR?

Tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Çocuk Evi’ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu),ilk günden beri evine gelen her kimsesiz çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Bu yuvada aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız),Mozi (Kübra Süzgün),Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep’in (Derinsu Akkuş) ailelerini bulma yolunda yaşadıkları acılar, öz ailelerine duydukları özlemler ve hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir. Kızların çaresiz kaldıklarında ise imdatlarına yetişmeye hazır olan memurları Ayşegül (Burcu Özberk) vardır…

KİMSESİZLER OYUNCULARI KİMLER?

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği Kimsesizler dizisinin oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk, Beren Gökyıldız ve Kübra Süzgün Beren Gökyıldız, Damla Cercisoğlu, Derin Su Akkuş, Nilay Yeral, Batuhan Gelener, Ali Kayra Kul, İsa Musa Kadan yer alıyor.