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Gözler enflasyon rakamlarında! Kira zammı nasıl hesaplanır, Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar?

Ağustos ayına girilmesiyle gözler açıklanacak olan enflasyon rakamlarına çevrilirken Ağustos ayı kira artış oranı merak konusu oldu. Ev sahiplerini ve kiracıları yakından ilgilendiren kira artış oranı üzerinde Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşmişti. Peki, enflasyon oranına göre kira zammı ne kadar oldu, nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

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  • Gözler TÜİK'te! Kira artış oranı hesaplama ekranı 20222: Enflasyon oranına göre kira zam oranı TEFE - TÜFE ne kadar oldu? Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL?

    Yeni kira düzenlemesi ile Ağustos ayı kira artış oranı araştırmaları hız kazandı. TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranlarına göre belli olan kira artış oranlarının Ağustos ayından itibaren artık sabit kalmasına karar verildi. Peki, kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır, 2022 enflasyon oranına göre kira zam oranı kaç TL? İşte merak edilen soruların yanıtı...

     
  • Gözler TÜİK'te! Kira artış oranı hesaplama ekranı 20222: Enflasyon oranına göre kira zam oranı TEFE - TÜFE ne kadar oldu? Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL?

    AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

    Ağustos ayı kira artış oranı 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.
  • Gözler TÜİK'te! Kira artış oranı hesaplama ekranı 20222: Enflasyon oranına göre kira zam oranı TEFE - TÜFE ne kadar oldu? Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL?

    KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR? 

    11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek Kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" şeklinde belirtti.
  • Gözler TÜİK'te! Kira artış oranı hesaplama ekranı 20222: Enflasyon oranına göre kira zam oranı TEFE - TÜFE ne kadar oldu? Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL?

    Bakan Bozdağ, yeni kira düzenlemesini ilişkin de, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda bugün Borçlar Kanunu’na geçici bir madde eklenmesi söz konusu olacaktır. Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu’na eklenecektir. AK Parti grubu, MHP grubu orada teklif verecek ve oraya eklenecektir.

    Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı açıkça ifade ediliyor. Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. Bu düzenlemede, kiracı ve sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkta bir noktada durmasına da özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar. Umarım beklediğimiz sonuçları doğurur" dedi.
  • Gözler TÜİK'te! Kira artış oranı hesaplama ekranı 20222: Enflasyon oranına göre kira zam oranı TEFE - TÜFE ne kadar oldu? Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL?

    HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NASILDI?

    TÜFE'de Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.
  • Gözler TÜİK'te! Kira artış oranı hesaplama ekranı 20222: Enflasyon oranına göre kira zam oranı TEFE - TÜFE ne kadar oldu? Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL?

    HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI ÖRNEK HESAPLAMA

    Mevcut Kira Bedeli: 1.000,00 TL

    Kira Artış Tutarı: 393,3 TL

    Aylık Yeni Kira Tutarı: 1.393,3 TL

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