Kira artış oranı hesaplama Mayıs 2026: Mayıs ayı kira zam oranı ne zaman açıklanacak?
Mayıs ayı kira artış oranı, Türkiye'de milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği ekonomik veriler arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay açıklanan TÜFE verileri doğrultusunda belirlenen kira zam oranı, genellikle ayın ilk haftasında kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu kapsamda Mayıs ayı kira artış oranının açıklanma tarihi ve yeni oranlar, kira sözleşmesi yenilenecek vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Mayıs ayı kira zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte 2026 Mayıs ayı kira artış oranının açıklanacağı tarih...
Mayıs ayına girilmesiyle birlikte kira artış oranı yeniden gündemin en çok merak edilen konuları arasına girdi. Konut ve iş yeri kiralarında sözleşme yenileyecek vatandaşlar, uygulanacak zam oranını öğrenmek için gözlerini açıklanacak enflasyon verilerine çevirdi. Özellikle kira hesaplamasında temel belirleyici olan enflasyon rakamları, yeni oranların da netleşmesini sağlıyor. Peki Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak ve kira zammı nasıl hesaplanır? İşte detaylar…
MAYIS AYI KİRA ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mayıs ayına ilişkin kira artış oranı, 4 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak.
KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Mevcut kira bedeli: 20.000 TL
Kira zam oranı: %33,98
Kira zam bedeli: 6.796 TL
Yeni kira bedeli: 26.796 TL
ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILIYOR?
Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip.
Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.