        Kira artış oranı hesaplama Mayıs 2026: TÜİK TEFE-TÜFE Mayıs ayı kira zam oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Mayıs ayı kira artış oranı, Türkiye'de milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği ekonomik veriler arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay açıklanan TÜFE verileri doğrultusunda belirlenen kira zam oranı, genellikle ayın ilk haftasında kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu kapsamda Mayıs ayı kira artış oranının açıklanma tarihi ve yeni oranlar, kira sözleşmesi yenilenecek vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Mayıs ayı kira zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte 2026 Mayıs ayı kira artış oranının açıklanacağı tarih...

        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 21:45 Güncelleme:
        1

        Mayıs ayına girilmesiyle birlikte kira artış oranı yeniden gündemin en çok merak edilen konuları arasına girdi. Konut ve iş yeri kiralarında sözleşme yenileyecek vatandaşlar, uygulanacak zam oranını öğrenmek için gözlerini açıklanacak enflasyon verilerine çevirdi. Özellikle kira hesaplamasında temel belirleyici olan enflasyon rakamları, yeni oranların da netleşmesini sağlıyor. Peki Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak ve kira zammı nasıl hesaplanır? İşte detaylar…

        2

        MAYIS AYI KİRA ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Mayıs ayına ilişkin kira artış oranı, 4 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak.

        3

        KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

        Mevcut kira bedeli: 20.000 TL

        Kira zam oranı: %33,98

        Kira zam bedeli: 6.796 TL

        Yeni kira bedeli: 26.796 TL

        4

        ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILIYOR?

        Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip.

        Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        Maçta heyecan sürüyor!
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması!
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Trump'tan AB'ye yeni gümrük vergisi
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
