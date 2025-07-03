Kira zammı hesaplama Temmuz 2025: TÜİK TÜFE verileri ile Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar olacak, yüzde kaç?
Temmuz ayı kira artış oranı 2025 araştırmaları hız kazandı. Haziran ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak ve böylece Temmuz ayı kira zammı netlik kazanacak. Geri sayım sürerken ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar ''2025 Temmuz ayı kira artışı oranı ne kadar olacak, yüzde kaç, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak hesaplanıyor. İşte, TÜİK TÜFE verileri ile Temmuz ayı konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama...
Haziran ayı enflasyon rakamları, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Haziran enflasyonu ile birlikte TEFE - TÜFE verileri belli olacak ve Temmuz ayı kira zammı netlik kazanacak. Bu sebeple ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar Temmuz ayı kira artış oranı 2025 için TÜİK son dakika açıklamalarına kilitlendi. Peki, 2025 Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar olacak, yüzde kaç, hesaplama nasıl yapılır? İşte, TÜİK TÜFE verileri ile Temmuz konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama işlemleri.
2025 HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?
Yılın 6. ayına ait enflasyon verileri için beklenen gün geldi.
Haziran ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2025 Perşembe bugün saat 10.00'da açıklanacak.
2025 TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK VE NE KADAR OLACAK?
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayı kira artış oranı belli olacak.
Böylece Temmuz ayında konut ve iş yeri için uygulanacak kira artış oranları hesaplanacak.
GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Haziran ayında konut ve iş yerleri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı 12 aylık enflasyon ortalamasına göre yüzde 45,80 olarak açıklanmıştı.
ÖRNEK KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2025
Haziran ayının kira artış oranına göre hesaplama tablosu şu şekilde;
Mevcut Konut Kirası: 30.000 TL
Kira Artış Oranı: 45,80
Haziran 2025 Kira Artış Tutarı: 13.740
Haziran 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 43.740 TL
Temmuz ayı kira artış oranına göre hesaplama tablosu, enflasyon verileri açıklandıktan sonra yapılacak.
ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILIYOR?
Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.
İş yerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip. Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Eylül ayı verisine bakılır.