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        Haberler Bilgi Ekonomi Kıraç Galvaniz'de bugün son! Kıraç Galvaniz halka arz detayları, BIST işlem görme tarihi, olası lot miktarı ve fon kullanım yeri

        Kıraç Galvaniz'in talep toplama süreci bugün bitiyor! Kıraç Galvaniz ne zaman BIST'te işlem görecek?

        'TCKRC' kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanan Kıraç Galvaniz'in talep toplama süreci bugün saat 17.00 itibarıyla tamamlanıyor. Şirket, yüzde 26.47 halka arz açıklığı ve 1 milyar TL büyüklüğü ile yatırımcılarına 45 milyon lot dağıtmaya hazırlanıyor. İşte, merak edilen Kıraç Galvaniz halka arz detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 07:49 Güncelleme: 15.08.2024 - 07:49
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        Kıraç Galvaniz, 14 Ağustos'ta talep toplamaya başladı ancak süreç bugün tamamlanıyor. 45 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma BIST'te 'TCKRC' kodu ile işlem görecek. Halka arzdan elde edilen fonun büyük bir kısmı 'devam eden tesis ve makine yatırımları' için kullanılacak. İşte, Kıraç Galvaniz halka arz detayları, hisse fiyatı, lot miktarı...

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        KIRAÇ GALVANİZ TALEP TOPLAMA SÜRESİ BİTİYOR!

        Firma 14-15 Ağustos 2024, saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.

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        KIRAÇ GALVANİZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK?

        Firmanın BIST'te işlem görme tarihi ancak talep toplama süreci bittikten sonra açıklanacak.

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        KIRAÇ GALVANİZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Firmanın hisse fiyatı 24 TL olarak belirlendi.

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        KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ LOT MİKTARI

        Firma toplamda 45 milyon lot dağıtacak, firmanın olası lot miktarı şöyle;

        300 bin katılım - 90 lot 2160 TL

        700 bin katılım - 39 lot 936 TL

        1.1 milyon katılım - 25 lot 600 TL

        1.5 milyon katılım - 18 lot 432 TL

        1.9 milyon katılım - 15 lot 360 TL

        2.3 milyon katılım - 12 lot 288 TL

        2.7 milyon katılım - 10 lot 240 TL

        3.1 milyon katılım - 9 lot 216 TL

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        KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ FON KULLANIMI

        - Yüzde 45 Devam eden tesis ve makine yatırımları.

        - Yüzde 40 İşletme sermayesi.

        - Yüzde 15 Finansal borç ödemeleri.

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        KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

        Halka arz büyüklüğü 1 milyar TL olan Kıraç Galvaniz'in halka arzında T1-T2 kullanılmayacak ancak katılım endeksine uygun.

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