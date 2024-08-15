Kıraç Galvaniz, 14 Ağustos'ta talep toplamaya başladı ancak süreç bugün tamamlanıyor. 45 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma BIST'te 'TCKRC' kodu ile işlem görecek. Halka arzdan elde edilen fonun büyük bir kısmı 'devam eden tesis ve makine yatırımları' için kullanılacak. İşte, Kıraç Galvaniz halka arz detayları, hisse fiyatı, lot miktarı...