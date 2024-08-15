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        Haberler Bilgi Ekonomi Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? Kıraç Galvaniz 'TCKRC' borsada ne zaman işlem görecek?

        Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir?

        Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. 14-15 Ağustos tarihleri arasında 24 TL hisse fiyatıyla halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, "Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? Kıraç Galvaniz 'TCKRC' borsada ne zaman işlem görecek?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Kıraç Galvaniz halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih ve 'TCKRC' BIST koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 20:01 Güncelleme: 15.08.2024 - 20:05
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        Halka arz kapsamında toplamda 45 milyon lot dağıtacak Kıraç Galvaniz'de talep toplama işlemleri 15 Ağustos Perşembe günü sona erdi. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 26.47, büyüklüğü ise 1 milyar TL olarak açıklandı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, Kıraç Galvaniz halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? Kıraç Galvaniz 'TCKRC' borsada ne zaman işlem görecek?" İşte detaylar...

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        KIRAÇ GALVANİZ TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ

        Firma 14-15 Ağustos 2024, saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı.

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        KIRAÇ GALVANİZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Firmanın hisse fiyatı 24 TL olarak belirlendi.

        4

        KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ LOT MİKTARI

        Firma toplamda 45 milyon lot dağıtacak, firmanın olası lot miktarı şöyle;

        300 bin katılım - 90 lot 2160 TL

        700 bin katılım - 39 lot 936 TL

        1.1 milyon katılım - 25 lot 600 TL

        1.5 milyon katılım - 18 lot 432 TL

        1.9 milyon katılım - 15 lot 360 TL

        2.3 milyon katılım - 12 lot 288 TL

        2.7 milyon katılım - 10 lot 240 TL

        3.1 milyon katılım - 9 lot 216 TL

        5

        KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, KAÇ LOT VERDİ?

        Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Kişi başına düşen lot miktarı halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Konuya ilişkin bir gelişme olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        KIRAÇ GALVANİZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Kıraç Galvaniz'in borsada işlem göreceği tarih henüz netlik kazanmadı. Şirketin önümüzdeki hafta borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.

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        KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Kıraç Galvaniz katılım endeksine uygun olarak işlem görecek

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