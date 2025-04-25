Kirada 6,2 artışı

6,2’nin ardından özellikle ilan başlıklarında “güvenli bina”, “deprem yönetmeliğine uygun”, “radye temel”, “sismik”, “sismilatörlü yapı” gibi ifadeler öne çıkmaya başladı.

HANGİ İLÇEYE, SEMTE İLGİ VAR?

İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve gayrimenkul uzmanı Şenay Araç 2 gündür İstanbul’da emlak piyasasında yaşanan değişimi şöyle anlatıyor:

“Zemini sağlam, yeni veya yeniye yakın yapılarda ciddi bir yönelme gözlemliyoruz. Özellikle Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Göktürk, Kemerburgaz, Sarıyer ve Çekmeköy gibi bölgeler deprem korkusu yaşayanların ilk tercihi haline geldi. Depremin ardından güvenli konutlara olan yoğun talep bir gün içinde, kira fiyatlarında da ciddi artışlara yol açtı. Şişli’de 25.000 TL olan kira bedelleri 30.000 TL’ye, Beşiktaş’ta 45.000 TL’den 58.000 TL’ye çıktı. Aynı şekilde Teşvikiye, Maslak, Sarıyer, Beykoz ve Çekmeköy gibi bölgelerde de yükseliş trendi gözlemleniyor.”

REKLAM

İşte bazı bölgelerdeki kira değişiklikleri:

• Şişli: 25.000 TL → 30.000 TL

• Teşvikiye: 50.000 TL → 60.000 TL

• Beşiktaş: 45.000 TL → 58.000 TL

• Sarıyer: 85.000 TL → 100.000 TL