Küresel ekonomideki kara bulutlara ve yurtiçi talepteki zayıf seyre rağmen ev dışı gıda tüketim harcamaları artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, lokanta ve otellerin toplam hane halkı tüketim harcamalarındaki payı, geçen yıl yüzde 6.5 oldu. 2017 yılında bu oran yüzde 6.2'ydi. Yeme-içme sektörü 2018 yılını 50 milyar TL ciro ile kapatmıştı.

'ÜÇ BÜYÜK ŞEHİR DIŞARIDA YEMEYE DEVAM ETTİ'

Happy Moon's'un Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu'ya göre gıda ve kira maliyetler artsa da, maliyet azaltıcı önlemler sayesinde kârlılık oranları korundu. "Kiraların TL'ye dönmesi de bizi korudu" diyen Aymutlu, gıdadaki mevsimsel dalgalanmalara göre menü hazırladıklarını ve bu şekilde maliyetleri dengelediklerini kaydetti. Aymutlu "Ekonomide yaşanan dalgalanmalardan bizim sektör etkilenmedi. 2019'da müşteri sayımız 2018'e göre arttı. Bunda "casual dining" olmamızın avantajı da var. Yani evde yiyeceğiniz yemeği o kalitede, o konseptte yediğinizde rahatsız olmuyorsunuz" ifadesini kullandı. Üç büyük şehirdeki insanların dışarda yemeye devam ettiğini aktaran Aymutlu "İstanbul’da herkes çalışıyor. Hatta bu bir avantaj. Evde yemek yapmak dışarda yemek yapmaya göre daha pahalıya mal oluyor. Zaman maliyeti var bir de malzeme maliyeti var. İstanbul’da herkes hemen hemen aynı şartlarda çalışıyor, okuyor. Bu restorancılık sektörünü büyüten bir durum ama Anadolu tarafında evde yemek pişmeye devam ediyor. Gençler dışarda daha çok tüketiyor. 30 yaş üstü evde yemek yiyor ama dışarda çay kahve içelim tatlı yiyelim diyorlar. Zaman içinde yeni nesil geldikçe Anadolu’da İstanbul gibi olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

'YÜZDE 50 BÜYÜME HEDEFLİYORUZ'

Kuruluşunun 20'inci yılını kutlayan, Hüseyin Aymutlu'nun soyadından yola çıkarak adını koyduğu Happy Moon's, geçtiğimiz yılın ardından bu yıl da yüzde 50 büyüme hedefliyor. Hafta başında yurtdışındaki ilk şubesini Bakü'de açan Happy Moon's'un Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, aralarında Haberturk.com Ekonomi Müdürü Naime Sert'in de bulunduğu gazetecilerle düzenlediği sohbet toplantısında yeni planlarını anlattı. Geçtiğimiz yıl ciro ve şube sayısı olarak yüzde 56 büyüdüklerine dikkat çeken Aymutlu, "Bu yıl yüzde 50 büyümeyi planlıyoruz. 2018'de müşteri sayısı 6.9 milyondu, 8 milyona çıkarmayı planlıyoruz. Bu yılın sonunda ciro hedefimiz ise 250 milyon TL. 2018'de 200 milyon TL civarındaydı" dedi.

'SENE SONUNA KADAR 3 ŞUBE AÇACAĞIZ'

28 şubeli bir restoranı işletmeyi fabrika işletmeye benzeten Aymutlu, her işletmede 70 kişinin çalıştığını toplam çalışan sayısının 2 bine yaklaştığını kaydetti. Sene sonuna kadar biri Akmerkez'de, biri Samsun'da ve biri de Gaziantep'te 3 şube daha açmayı planladıklarını belirten Aymutlu, 2020'de de 5 yeni şube açmayı hedeflediklerini aktardı. Aymutlu bu şubelerden birinin Bakü'de olacağını, Londra için de planlamaları olduğunu söyledi.

'YURTDIŞINA AÇILMAK İSTİYORUZ'

Aymutlu "En çok odaklandığımız nokta Londra. Aynı hedefleri olan bir ortak bulursak yatırımcı almayı düşünüyoruz. Bu, oradaki değişkenlere bağlı. İlk şubenin fizibilitesi 2 milyon Sterlin çıkıyor. Oradaki konsepti, müşterinin beğenisini ve devamlılığı görmemiz lazım. Orada başarılı olursak Londra’dan sonra ABD’ye de diğer Avrupa ülkelerine gitmek de kolay. Türkiye’de zincir mağazalardan yurtdışına açılan var, onlardan biri olmak çok istiyoruz." diye konuştu.

'KİRALARIN TL'YE DÖNMESİ BİZİ KORUDU'

Aymutlu, gıda ve kira maliyetleri ile karlılığın nasıl bir seyir izlediğini sorusuna şu yanıtı verdi: "Gıda ve kira maliyetlerimiz arttı ama bunu bir avantaj olarak da görüyorum. Çünkü çok hızlı büyüyorduk ve bazı şeyleri maliyet anlamında gözden kaçırıyorduk. Kürdandan peçetesine kadar nasıl maliyeti azaltabileceğimize odaklandık ve bu konularda çok kuvvetlendik. Karlılık çok değişmedi şu anda. Kiraların TL'ye dönmesi de bizi korudu. Gıdada mevsimsel dalgalanma var. Biz menüyü yaparken bunlara dikkat ediyoruz. Bu şekilde maliyetleri dengeliyorsunuz. Dalgalanma sektörün iyileşmesi anlamında iyi oldu. Maliyetleri daha çok dokunuyorsunuz bu şekilde."

Müşterilerinin yüzde 98'inin Türk olduğunu belirten Aymutlu, bunun devamlılık açısından avantaj oluşturduğunu, turizm sektöründeki hareketlerden etkilenmediklerini kaydetti.

'YABANCILAR YEREL MARKALARLA REKABETTE ZORLANIYOR'

Yabancı markaların yerel pazardaki markalarla hizmet, menü ve fiyat rekabetine girebileceklerine inanmadığını söyleyen Aymutlu "Yerel markalar esnek ve müşteri nabzını daha iyi tutuyor. Yerel markalarla rekabet etmek çok zor" diye konuştu.

Aymutlu, satış ya da ortak alma gibi seçenekleri düşünüp düşünmediği sorusuna "Aynı kafa yapısında ve aynı hedefleri olan bir ortak bulursak yatırımcı almayı düşünüyoruz ama bu yurtdışı için. Yurtiçi için şuan böyle bir planlamamız yok. Ancak gelebilecek tekliflere de kendimizi kapatmış değiliz" yanıtını verdi.

H&M ile Türkiye'de ilk kez AVM'lere sendikanın girdiğinin hatırlatılması ve tutumunun ne olacağının sorulması üzerine Aymutlu "Sendika geldiğinde ilk yapacağınız şey; daha önce bunu uygulayan kişilere, kurumlara bakarız. Onlar sendika geldiğinde daha önce ne yaptıysa biz de aynısını yapıp sendika ile yaşamayı öğreniriz" dedi.

'HMS-HOST, İSTANBUL HAVALİMANI İLE KİRA ŞARTLARINI GÖRÜŞÜYOR'

Aymutlu, Sabiha'da Gökçen'de Happy Moon's ile franchise anlaşması bulunan Hollandalı HMS-HOST'un, İstanbul Havalimanı'nda kira şartlarıyla ilgili olarak görüştüğünü aktardı. Aymutlu şunları kaydetti: "Bizi orada heyecanlandıran Sabiha Gökçen'deki ilişkimizi diğer ülkelerdeki havalimanlarına aktarabilmek. Biz de onlar da gidişatımızdan memnun olur isek bu noktadan büyüme kaydedebileceğiz. Belki ilerde dünyanın farklı havalimanı noktalarında olabileceğiz."