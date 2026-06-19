Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.721,08 %-0,72
        DOLAR 46,4457 %0,00
        EURO 53,2469 %0,06
        GRAM ALTIN 6.201,79 %-1,36
        FAİZ 41,28 %0,39
        GÜMÜŞ GRAM 97,07 %-1,11
        BITCOIN 62.413,00 %-0,96
        GBP/TRY 61,4861 %0,26
        EUR/USD 1,1461 %0,03
        BRENT 79,84 %-0,01
        ÇEYREK ALTIN 10.139,92 %-1,36
        Haberler Ekonomi Emlak Kiralık ev sezonu başladı

        Kiralık ev sezonu başladı

        Yazın gelmesiyle birlikte kiralık ev sezonu da açıldı. Peki sonradan sorun yaşamamak için kiralama yaparken nelere dikkat edilmeli? Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 19 Haziran 2026 - 13:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kiralık ev sezonu başladı

        Okulların kapanmasına az bir zaman kala ve havaların ısınmasıyla birlikte gayrimenkul piyasasındaki o büyük hareketlilik yeniden başladı. Evini değiştirmek isteyenler, tayin dönemini bekleyenler ve yaz aylarında düğün yapacak çiftler kiralık daire arayışıyla sahaya indi. Peki ev kiralarken neye dikkat edilmeli? Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç’tan tavsiyeler…

        * Mevcut piyasada hazırda bekleyen kiralık konut stoku bulunsa da, özellikle kentsel dönüşüm faaliyetlerinin yoğun olarak sürdürüldüğü merkezi bölgelerde ciddi bir arz sıkışıklığı göze çarpıyor. Kış ve bahar aylarını durgun geçiren bazı mülk sahiplerinin bu sezon yoğunluğunu fırsat bilerek fahiş kira artışlarına gitmesi en büyük endişe kaynağı. Yeni bir kiralama yaparken hem bütçeyi korumak hem de hukuki olarak güvende kalmak için çok dikkatli olunması gerekiyor.

        REKLAM

        DAİRE KİRALARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? (18 ALTIN KURAL)

        * Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç yeni bir eve taşınırken hem bütçenizi koruyacak hem de sonradan pişman olmanızı engelleyecek adımları şu şekilde sıralıyor:

        1. Bütçeniz: En Önemli Başlangıç Noktasıdır: Kiralayacak olduğumuz bütçe bizim kalkış noktamızdır. Önce bütçemizi esnetemeyeceğimiz net sınırlar dahilinde belirlemeli, sonra ev arayışına başlamalıyız.

        2. Evi Mutlaka Fiziki Olarak Görün: İlanlarda her zaman evin en güzel, en geniş açılı fotoğrafları olur. Fotoğraflara aldanmayın; mutlaka gidip evi yerinde görün. Binadaki komşularla konuşup ev ve apartman hakkında ön fikir edinin.

        3. Lokasyon Çok Önemli: Metro, otobüs, tren, tramvay, metrobüs ve Marmaray gibi ulaşım imkânlarına yakınlık; market, okul ve günlük ihtiyaç noktalarına kolay ulaşım uzun vadede hem zaman hem maliyet tasarrufu sağlar.

        REKLAM

        4. Deprem Güvenliği: Binanın deprem güvenliği olup olmadığı mutlaka araştırılmalı. Yapı sağlam mı, zemin durumu nedir, deprem yönetmeliğine uygun mu öğrenilmelidir.

        5. Binanın Yaşı ve Gizli Masraflar: Kiralayacağınız evin yaşı çok önemlidir. Eski evlerde su tesisatı ve elektrik tesisatı gibi konularda daha fazla sorun çıkabilir. Eve taşınmadan önce bu kontrolleri yapmanız, ileride cebinizden çıkabilecek büyük masrafların önüne geçer.

        6. Üst ve Alt Katların Riskleri: En üst katlarda çatı akması ve yalıtım problemleri, en alt veya bodrum katlarda ise rutubet, nem ve ısınma problemleri sık görülür. Bu katları seçerken ekstra dikkatli olunmalıdır.

        7. Aidat Bilgisini Önceden Alın: Binanın aidatını mutlaka mülk sahibinden veya site yönetiminden öğrenin. Aidatlar günümüzde maliyet açısından ikinci bir kira gibi önemli bir gider kalemi haline gelmiştir.

        8. Tapu Bilgilerini Sorgulayın: Dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek için mülk sahibinden e-Devlet üzerinden alınmış güncel tapu bilgileri mutlaka istenmeli ve kontratı imzalayan kişiyle tapu sahibinin aynı kişi olduğu kontrol edilmelidir.

        REKLAM

        9. Depozito Maddesini Netleştirin: Depozito bedeli mutlaka kira bedeli cinsinden kontratta yer almalıdır. "Bir kira bedeli" ya da "iki kira bedeli" şeklinde açıkça yazılmalı, döviz veya altın olarak verildiyse bu da belirtilmelidir.

        10. Kontrat Süresi: Kontratın başlangıç ve bitiş süreleri sözleşmede net olarak belirlenmelidir.

        11. Tahliye Taahhütnamesi Tuzağına Dikkat: Eğer mülk sahibi kiralama aşamasında tahliye taahhütnamesi istiyorsa, bunun hangi amaçla istendiği kendisine mutlaka sorulmalı, hukuki şartları iyice öğrenilmelidir.

        12. Kira Artış Oranı: Gelecek yıl yapılacak kira artış oranı yasal sınırlar dahilinde sözleşmede açık ve net bir şekilde yazmalıdır.

        13. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK): Mülk sahibinden binaya ait DASK poliçesi mutlaka istenmeli ve güncel olup olmadığı kontrol edilmelidir.

        14. Abonelikler İçin Gerekli Belgeler: Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerini kendi üzerinize alabilmeniz için mülk sahibinden gerekli belgeleri (tapu fotokopisi, DASK vb.) istemeyi unutmayın.

        15. Ödemeleri Kayıt Altına Alın: Elden asla ödeme yapmayın. Tüm kira ve depozito ödemelerinizi banka (IBAN) üzerinden, açıklama kısmına "Aynı ayın kira bedeli" veya "Güvence (Depozito) bedeli" yazarak gerçekleştirin.

        16. Evin Teslim Durumunu Fotoğraflayın: Evi teslim aldığınız gün, henüz eşyalar taşınmadan tüm odaların, duvarların, varsa mevcut hasarların fotoğraflarını çekin ve bu fotoğrafları WhatsApp üzerinden mülk sahibiyle paylaşın. Bu, evden çıkarken depozitonuzun haksız yere kesilmesini önler.

        17. Komşuları Araştırın: Üst katta ve alt katta kimlerin oturduğunu, apartman profilini öğrenin. Çünkü ilerleyen dönemlerde apartman huzurunuzu en fazla etkileyecek kişiler onlardır.

        18. Taşınırken Güvenlik: Kiralama bittikten sonra boya badana yaptıracaksanız taşınmadan önce yaptırın ve güvenlik amacıyla kapı kilit göbeklerini değiştirmeyi mutlaka unutmayın.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Zayn Sofuoğlu'ndan Kıvanç Tatlıtuğ'a iki tekerlek üstünde gösteri

        Kıvanç Tatlıtuğ ile pistte buluşan Zayn Sofuoğlu, yeni paylaştığı videoda iki tekerlek üzerinde yaptığı sürüş gösterisiyle dikkat çekti. Heyecan dolu anları araç içinden takip eden Tatlıtuğ, küçük Zayn'ı alkışlarla tebrik etti

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        İran müzakere öncesi Lübnan için güvence istiyor
        İran müzakere öncesi Lübnan için güvence istiyor
        Aralarında doktor da var! 20 şüpheli gözaltında... Yasa dışı kürtaj operasyonu!
        Aralarında doktor da var! 20 şüpheli gözaltında... Yasa dışı kürtaj operasyonu!
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        30 milyon Euro aranıyor!
        30 milyon Euro aranıyor!
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        "Kenetlenmeye özen göstermeliyiz"
        "Kenetlenmeye özen göstermeliyiz"
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Yol çalışmasında bulunmuştu! En eskisi 722 yılına ait
        Yol çalışmasında bulunmuştu! En eskisi 722 yılına ait
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        İkinci kez evleniyor
        İkinci kez evleniyor
        96 yılda sadece 8 ülke şampiyon olabildi!
        96 yılda sadece 8 ülke şampiyon olabildi!
        Bodrum'da yeni yaşını kutladı
        Bodrum'da yeni yaşını kutladı
        Ocak alevinin rengi sandığımızdan daha önemliymiş!
        Ocak alevinin rengi sandığımızdan daha önemliymiş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İSO 500'de otomotiv yükselişi
        İSO 500'de otomotiv yükselişi
        Kralı canlandırma adına büyük adım
        Kralı canlandırma adına büyük adım