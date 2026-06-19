Kiralık ev sezonu başladı

Okulların kapanmasına az bir zaman kala ve havaların ısınmasıyla birlikte gayrimenkul piyasasındaki o büyük hareketlilik yeniden başladı. Evini değiştirmek isteyenler, tayin dönemini bekleyenler ve yaz aylarında düğün yapacak çiftler kiralık daire arayışıyla sahaya indi. Peki ev kiralarken neye dikkat edilmeli? Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç’tan tavsiyeler…

* Mevcut piyasada hazırda bekleyen kiralık konut stoku bulunsa da, özellikle kentsel dönüşüm faaliyetlerinin yoğun olarak sürdürüldüğü merkezi bölgelerde ciddi bir arz sıkışıklığı göze çarpıyor. Kış ve bahar aylarını durgun geçiren bazı mülk sahiplerinin bu sezon yoğunluğunu fırsat bilerek fahiş kira artışlarına gitmesi en büyük endişe kaynağı. Yeni bir kiralama yaparken hem bütçeyi korumak hem de hukuki olarak güvende kalmak için çok dikkatli olunması gerekiyor.

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DAİRE KİRALARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? (18 ALTIN KURAL)

* Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç yeni bir eve taşınırken hem bütçenizi koruyacak hem de sonradan pişman olmanızı engelleyecek adımları şu şekilde sıralıyor:

1. Bütçeniz: En Önemli Başlangıç Noktasıdır: Kiralayacak olduğumuz bütçe bizim kalkış noktamızdır. Önce bütçemizi esnetemeyeceğimiz net sınırlar dahilinde belirlemeli, sonra ev arayışına başlamalıyız.

2. Evi Mutlaka Fiziki Olarak Görün: İlanlarda her zaman evin en güzel, en geniş açılı fotoğrafları olur. Fotoğraflara aldanmayın; mutlaka gidip evi yerinde görün. Binadaki komşularla konuşup ev ve apartman hakkında ön fikir edinin.

3. Lokasyon Çok Önemli: Metro, otobüs, tren, tramvay, metrobüs ve Marmaray gibi ulaşım imkânlarına yakınlık; market, okul ve günlük ihtiyaç noktalarına kolay ulaşım uzun vadede hem zaman hem maliyet tasarrufu sağlar.

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4. Deprem Güvenliği: Binanın deprem güvenliği olup olmadığı mutlaka araştırılmalı. Yapı sağlam mı, zemin durumu nedir, deprem yönetmeliğine uygun mu öğrenilmelidir.

5. Binanın Yaşı ve Gizli Masraflar: Kiralayacağınız evin yaşı çok önemlidir. Eski evlerde su tesisatı ve elektrik tesisatı gibi konularda daha fazla sorun çıkabilir. Eve taşınmadan önce bu kontrolleri yapmanız, ileride cebinizden çıkabilecek büyük masrafların önüne geçer.

6. Üst ve Alt Katların Riskleri: En üst katlarda çatı akması ve yalıtım problemleri, en alt veya bodrum katlarda ise rutubet, nem ve ısınma problemleri sık görülür. Bu katları seçerken ekstra dikkatli olunmalıdır.

7. Aidat Bilgisini Önceden Alın: Binanın aidatını mutlaka mülk sahibinden veya site yönetiminden öğrenin. Aidatlar günümüzde maliyet açısından ikinci bir kira gibi önemli bir gider kalemi haline gelmiştir.

8. Tapu Bilgilerini Sorgulayın: Dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek için mülk sahibinden e-Devlet üzerinden alınmış güncel tapu bilgileri mutlaka istenmeli ve kontratı imzalayan kişiyle tapu sahibinin aynı kişi olduğu kontrol edilmelidir.

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9. Depozito Maddesini Netleştirin: Depozito bedeli mutlaka kira bedeli cinsinden kontratta yer almalıdır. "Bir kira bedeli" ya da "iki kira bedeli" şeklinde açıkça yazılmalı, döviz veya altın olarak verildiyse bu da belirtilmelidir.

10. Kontrat Süresi: Kontratın başlangıç ve bitiş süreleri sözleşmede net olarak belirlenmelidir.

11. Tahliye Taahhütnamesi Tuzağına Dikkat: Eğer mülk sahibi kiralama aşamasında tahliye taahhütnamesi istiyorsa, bunun hangi amaçla istendiği kendisine mutlaka sorulmalı, hukuki şartları iyice öğrenilmelidir.

12. Kira Artış Oranı: Gelecek yıl yapılacak kira artış oranı yasal sınırlar dahilinde sözleşmede açık ve net bir şekilde yazmalıdır.

13. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK): Mülk sahibinden binaya ait DASK poliçesi mutlaka istenmeli ve güncel olup olmadığı kontrol edilmelidir.

14. Abonelikler İçin Gerekli Belgeler: Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerini kendi üzerinize alabilmeniz için mülk sahibinden gerekli belgeleri (tapu fotokopisi, DASK vb.) istemeyi unutmayın.

15. Ödemeleri Kayıt Altına Alın: Elden asla ödeme yapmayın. Tüm kira ve depozito ödemelerinizi banka (IBAN) üzerinden, açıklama kısmına "Aynı ayın kira bedeli" veya "Güvence (Depozito) bedeli" yazarak gerçekleştirin.

16. Evin Teslim Durumunu Fotoğraflayın: Evi teslim aldığınız gün, henüz eşyalar taşınmadan tüm odaların, duvarların, varsa mevcut hasarların fotoğraflarını çekin ve bu fotoğrafları WhatsApp üzerinden mülk sahibiyle paylaşın. Bu, evden çıkarken depozitonuzun haksız yere kesilmesini önler.

17. Komşuları Araştırın: Üst katta ve alt katta kimlerin oturduğunu, apartman profilini öğrenin. Çünkü ilerleyen dönemlerde apartman huzurunuzu en fazla etkileyecek kişiler onlardır.

18. Taşınırken Güvenlik: Kiralama bittikten sonra boya badana yaptıracaksanız taşınmadan önce yaptırın ve güvenlik amacıyla kapı kilit göbeklerini değiştirmeyi mutlaka unutmayın.