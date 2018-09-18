SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Kiraz
SAĞLIK
Haberler > SAĞLIK

Kirazın faydaları nelerdir? İşte A'dan Z'ye kirazın faydaları...

Bilimsel adı Prunus avium olan kiraz, en romantik meyvelerden biridir. 3-4 metreye kadar uzanan ağaçlarda yetişir ve ılıman iklimi sever. Çapı yaklaşık 2 cm olan yenilebilir etli meyvelerle çevrili sert bir çekirdeğe sahiptir. Kabuğu parlak kırmızı veya mor renklidir. Dünyanın her yerinde yenir ve çoğu zaman favori bir lezzet veya içerik maddesidir. Kirazlar, sağlığımız üzerinde çok fazla iyi etkiye sahip olan zengin anti-oksidan içeriğine sahiptir. Kirazın faydalarından bazılarını siler için araştırdık. İşte kirazın faydaları...

18.09.2018 - 23:48 | Güncelleme:

Kiraz güçlü bir antioksidan olan C vitamini açısından oldukça zengindir. Yağ, kolesterol veya sodyum içermezler. Lif, A vitamini, demir, kalsiyum ve protein gibi temel minerallerin yanı sıra ayrıca önemli miktarlarda potasyum içerirler. Buna ek olarak, kirazlar bor, melatonin ve antosiyaninler gibi başka yararlı bileşiklere de sahiptir.

Kiraz tüketimi belirli kanser türlerinin önlenmesine, iltihaplanmaların azaltılmasına ve gutun önlenmesine, artritik ağrılardan kurtulmaya ve hatta karın yağlarının azaltılmasına yardımcı olur. Buna ek olarak, kirazlar ayrıca sağlıklı uykuyu destekler, egzersiz sonrası kas ağrısını azaltır, inme riskini azaltır ve cildinize ve saçınıza bakım yapar. İşte kirazın faydalarından bazıları:

KİRAZIN FAYDALARI

Uyumana yardımcı olur

Kiraz, uykusuzluk tedavisinde etkili olan ve aynı zamanda sağlıklı eklemlerin korunmasına yardımcı olan önemli miktarda melatonin içerir. Uyku bozukluklarından muzdarip insanlar diyetine kiraz katılabilir. Ayrıca kiraz suyunun içilmesi, uyku döngülerini düzenlemeye yardımcı olur.

Alzheimer hastalığını önler

Diyete kirazın dahil edilmesinin, kişinin Alzheimer hastalığının semptomlarıyla başa çıkmasına yardımcı olabileceği bulunmuştur. Birçok doktor Alzheimer'den muzdarip kişilere kiraz tavsiye etmektedir. Bunun sebebi, zengin anti-oksidan içeriğine sahip olmasındır.

İnme riskini azaltır

Diyetinize kirazı dahil etmek, kardiyovasküler hastalıkları önlemede yardımcı olabilir. Bu, kiraza kırmızı rengini veren antosiyaninlerin varlığından kaynaklanır. Antosiyaninler, yağ ve glukoz metabolizmasından sorumlu genleri düzenleyen PPAR'ı aktive etmeye yardımcı olur. Bu da, kan şekerini ve kolesterol seviyelerini kontrol altında tutar.

Kanseri önlemeye yardımcı olur

Kiraz, belirli kanser türlerini önlemeye yardımcı olan C vitamini, antosiyaninler ve karotenoidler içerir. Kirazlar, aynı zamanda, kanser önleyici özelliklerinden öncelikle sorumlu olan iyi bir siyanidin kaynağıdır. Antosiyaninler hücre döngüsünü ve apostozu tutmaya yardımcı olur. Siyanidin hücre farklılaşmasını teşvik eder ve sağlıklı hücrelerin kanserli olanlara dönüştürülme riskini azaltır.

Gut hastalığını ve iltihabı önler

Gut, vücudunuzda aşırı ürik asit konsantrasyonu olduğunda oluşur. Ürik asit oluşturan kristaller eklemlerinize yerleşir ve bu da şişlik ve iltihaplanmaya neden olur. Kirazlar, kanınızda bulunan ürik asit miktarını kontrol eden metabolik süreçleri düzenlemeye yardımcı olarak bu rahatsızlığı önlemeye yardımcı olur.

Kas ağrısını azaltmaya yardımcı olur

Kiraz suyu, egzersizlerden sonra kas ağrısını azaltmaya yardımcı olur. Yüksek yoğunluklu antrenmanlara veya eğitimlere katılanların kas ağrılarını gidermek için kiraz suyu içmesi faydalıdır.

Kan basıncını düzenler

Kirazlar kan basıncını ve kalp atış hızını düzenlemeye yardımcı olur ve kardiyovasküler hastalıkların gelişmesi riskini azaltır. Bu bir vazodilatatör olan potasyumun varlığına bağlıdır. Kirazlar ayrıca kötü kolesterol seviyelerini azaltan fitosterol içerir.

Beyin için fayda sağlar

Vitamin A, Vitamin B ve kalsiyum ve fosfor gibi minerallerin varlığı nedeniyle kiraz tüketimi beyniniz için iyidir. Bebeklerde nöral tüp defektlerinin önlenmesine yardımcı olur ve ayrıca hafızanızı geliştirir.

 

Kilo vermeye yardımcı olur

Kiraz ağırlıklı olarak sudan oluşur ve kalorisi çok düşüktür. Bu meyvede bulunan lif içeriği, daha uzun süre daha doygun kalmanıza yardımcı olurken, tiamin, ribloflavin ve B6 vitamini gibi B vitaminler, metabolizmanın besin maddelerinin enerjiye dönüşmesini kolaylaştırır. Böylece kiraz kilo vermenize yardımcı olur.

Migren için iyidir ve aynı zamanda cinselliği artırmaya yardımcı olur

Kirazlar, enflamasyonu azaltan ve böylece migren ağrılarında rahatlama sağlayan antosiyaninler ve biyoflavonoidler içerir. Kirazlar hem kadınlarda hem de erkeklerde libidoyu artırmaya yardımcı olur. A ve C vitamini, kirazlarda bulunur, testosteron ve östrojenin iyileştirilmesine ve cinsel iştahı artırmaya yardımcı olur.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X