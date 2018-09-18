Kiraz güçlü bir antioksidan olan C vitamini açısından oldukça zengindir. Yağ, kolesterol veya sodyum içermezler. Lif, A vitamini, demir, kalsiyum ve protein gibi temel minerallerin yanı sıra ayrıca önemli miktarlarda potasyum içerirler. Buna ek olarak, kirazlar bor, melatonin ve antosiyaninler gibi başka yararlı bileşiklere de sahiptir.

Kiraz tüketimi belirli kanser türlerinin önlenmesine, iltihaplanmaların azaltılmasına ve gutun önlenmesine, artritik ağrılardan kurtulmaya ve hatta karın yağlarının azaltılmasına yardımcı olur. Buna ek olarak, kirazlar ayrıca sağlıklı uykuyu destekler, egzersiz sonrası kas ağrısını azaltır, inme riskini azaltır ve cildinize ve saçınıza bakım yapar. İşte kirazın faydalarından bazıları:

KİRAZIN FAYDALARI

Uyumana yardımcı olur

Kiraz, uykusuzluk tedavisinde etkili olan ve aynı zamanda sağlıklı eklemlerin korunmasına yardımcı olan önemli miktarda melatonin içerir. Uyku bozukluklarından muzdarip insanlar diyetine kiraz katılabilir. Ayrıca kiraz suyunun içilmesi, uyku döngülerini düzenlemeye yardımcı olur.

Alzheimer hastalığını önler

Diyete kirazın dahil edilmesinin, kişinin Alzheimer hastalığının semptomlarıyla başa çıkmasına yardımcı olabileceği bulunmuştur. Birçok doktor Alzheimer'den muzdarip kişilere kiraz tavsiye etmektedir. Bunun sebebi, zengin anti-oksidan içeriğine sahip olmasındır.

İnme riskini azaltır

Diyetinize kirazı dahil etmek, kardiyovasküler hastalıkları önlemede yardımcı olabilir. Bu, kiraza kırmızı rengini veren antosiyaninlerin varlığından kaynaklanır. Antosiyaninler, yağ ve glukoz metabolizmasından sorumlu genleri düzenleyen PPAR'ı aktive etmeye yardımcı olur. Bu da, kan şekerini ve kolesterol seviyelerini kontrol altında tutar.

Kanseri önlemeye yardımcı olur

Kiraz, belirli kanser türlerini önlemeye yardımcı olan C vitamini, antosiyaninler ve karotenoidler içerir. Kirazlar, aynı zamanda, kanser önleyici özelliklerinden öncelikle sorumlu olan iyi bir siyanidin kaynağıdır. Antosiyaninler hücre döngüsünü ve apostozu tutmaya yardımcı olur. Siyanidin hücre farklılaşmasını teşvik eder ve sağlıklı hücrelerin kanserli olanlara dönüştürülme riskini azaltır.

Gut hastalığını ve iltihabı önler

Gut, vücudunuzda aşırı ürik asit konsantrasyonu olduğunda oluşur. Ürik asit oluşturan kristaller eklemlerinize yerleşir ve bu da şişlik ve iltihaplanmaya neden olur. Kirazlar, kanınızda bulunan ürik asit miktarını kontrol eden metabolik süreçleri düzenlemeye yardımcı olarak bu rahatsızlığı önlemeye yardımcı olur.

Kas ağrısını azaltmaya yardımcı olur

Kiraz suyu, egzersizlerden sonra kas ağrısını azaltmaya yardımcı olur. Yüksek yoğunluklu antrenmanlara veya eğitimlere katılanların kas ağrılarını gidermek için kiraz suyu içmesi faydalıdır.

Kan basıncını düzenler

Kirazlar kan basıncını ve kalp atış hızını düzenlemeye yardımcı olur ve kardiyovasküler hastalıkların gelişmesi riskini azaltır. Bu bir vazodilatatör olan potasyumun varlığına bağlıdır. Kirazlar ayrıca kötü kolesterol seviyelerini azaltan fitosterol içerir.

Beyin için fayda sağlar

Vitamin A, Vitamin B ve kalsiyum ve fosfor gibi minerallerin varlığı nedeniyle kiraz tüketimi beyniniz için iyidir. Bebeklerde nöral tüp defektlerinin önlenmesine yardımcı olur ve ayrıca hafızanızı geliştirir.

Kilo vermeye yardımcı olur

Kiraz ağırlıklı olarak sudan oluşur ve kalorisi çok düşüktür. Bu meyvede bulunan lif içeriği, daha uzun süre daha doygun kalmanıza yardımcı olurken, tiamin, ribloflavin ve B6 vitamini gibi B vitaminler, metabolizmanın besin maddelerinin enerjiye dönüşmesini kolaylaştırır. Böylece kiraz kilo vermenize yardımcı olur.

Migren için iyidir ve aynı zamanda cinselliği artırmaya yardımcı olur

Kirazlar, enflamasyonu azaltan ve böylece migren ağrılarında rahatlama sağlayan antosiyaninler ve biyoflavonoidler içerir. Kirazlar hem kadınlarda hem de erkeklerde libidoyu artırmaya yardımcı olur. A ve C vitamini, kirazlarda bulunur, testosteron ve östrojenin iyileştirilmesine ve cinsel iştahı artırmaya yardımcı olur.

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