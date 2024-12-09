Kırıkkale Adliyesi'nde İşyurtları Mağazası açıldı

Kırıkkale Adliyesi'nde, cezaevlerindeki hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışının yapıldığı İşyurtları Satış Mağazası hizmet vermeye başladı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, İşyurtları Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren İşyurdu Atölye ve Tesisleri'nde hükümlü ve tutuklularca üretilen ürünlerin yer aldığı satış mağazasının Kırıkkale Adalet Sarayı bahçesinde bugün itibarıyla hizmet vermeye başladığı belirtildi.

İşyurtları Kurumu Satış Mağazası'nın, işyurtlarında mesleki eğitime tabi tutulan hükümlü ve tutukluların iş başında eğitim esnasında ortaya koydukları ve ekonomik değer sahip ürünlerin teşhiri ve satışının yapıldığı halka açık bir mağaza olduğu aktarılan açıklamada şu ifadeler yer altı:

"Modern ve estetik görünümü ve ürünlere özel teşhir bölümleriyle farklı bir konseptte tasarlanan mağazada, gıda ürünlerinden hediyelik eşyaya, tekstil ürünlerinden ayakkabıya, hazır giyimden çanta ve kemere kadar birçok farklı ürünün satışı yapılmaktadır. Mağaza, hafta içi her gün 10.00-18.30 saatleri arasında hizmet verecektir."