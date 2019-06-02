Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yenilenen seçimin kesin sonuçları belli oldu. Peki Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde seçimi hangi parti kazandı? İşte 2019 Yusufeli kesin seçim sonuçları...

KIRIKKALE KESKİN'DE HANGİ PARTİ KAZANDI?

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426 oy alarak, 2 bin 165 oy alan Milli İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak'ın önünde seçimi kazandı. MHP adayı ise 679 oy aldı.

31 Mart'ta yapılan seçimde İYİ Partili Alsancak bin 806 oy, AK Partili Yıldırım ise bin 800 oy almıştı. Seçim, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu kararıyla iptal edilmişti.

Keskin'de resmi olmayan sonuçlara göre oy oranları şöyle şekillendi:

AK parti: 2.426

İyi parti: 2.162

Fark: 264