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Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde 21 hekim gözaltına alındı

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde Alaattin Çakıcı’ya verilen süresiz sağlık raporunun ardından açığa çekilen eski başhekim Tekin A. ile Çakıcı raporunda imzası bulunan 6 uzman doktor dahil 21 hekim gözaltına alındı

14.09.2018 - 08:01 | Güncelleme:

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne, organize suç örgütü lideri olmaktan hükümlü Alaattin Çakıcı operasyonu yapıldı. Çakıcı’ya ‘helalleşme izni’ni de içeren, alışılmışın dışında bir sağlık raporu düzenleyen Başhekim Tekin A. ile raporda imzası bulunan 6 uzmanın da aralarında olduğu 21 doktor ‘evrakta sahtecilik yapmak’tan gözaltına alındı.

Fevzi Kızılkoyun'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Yüksek İhtisas Hastanesi’nde ‘evrakta sahtecilik’ iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Alaattin Çakıcı’ya verilen süresiz sağlık raporunun ardından açığa çekilen eski başhekim Tekin A. ile Çakıcı raporunda imzası bulunan 6 uzman doktor dahil 21 hekim gözaltına alındı.

MENFAAT SAĞLAMA İDDİASI

Şüphelilerin Çakıcı’ya verdikleri süresiz sağlık raporu ile sağlık tetkikleri raporlarında oynama yaptıkları, bilimden uzak usulsüz rapor hazırladıkları iddia edildi. Şüphelilerin Çakıcı’nın yanı sıra farklı kişilere de menfaat sağlayarak sahte rapor hazırladıkları, sağlık raporları verdikleri, kurul raporları hazırladıkları da ileri sürüldü. Hastane için yapılan alım-satım işlerinde de usulsüz raporlar hazırlandığı, ihtiyaç olmayan malzemeler alınarak devletin zarara sokulduğu, alınmayan birçok malzemenin alınmış gibi gösterilerek evrak üzerinden sahtecilik yaptıkları iddia edildi.

SİNCAN’A NAKLEDİLMİŞTİ

Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi’nden kalan Çakıcı, rapor skandalının ortaya çıkmasının ardından güvenlik gerekçesiyle Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledilmişti. Kırıkkale’de tutuklu bulunduğu cezaevinde süresiz sağlık raporuyla hastanede kalan Çakıcı’nın tedavisine cezaevi yerleşkesi içinde bulunan hastanede devam edildiği öğrenildi.

Tartışmalı raporda Çakıcı için “Akrabaları ve yakın arkadaşları ile haftanın 7 günü saat 09.00 ile 20.00 arasında hem sağlığı hem morali aynı zamanda helalleşme açısından bu zaman dilimleri arasında, istediği isimlerle, kişi, sayı adeti koymadan, kendisi için bu ziyaretler hastalıklarının kontrol edilebilmesi için ve morali açısından yeniden hayata bağlayabilir. Yine de her şeyi Allah bilir. Odasında her türlü açık görüş yapabilir” ifadelerine yer verilmişti.

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