Kırklareli'de iki ayrı yangında ağaçlık alan ve tarım arazisi zarar gördü

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen iki ayrı yangında ağaçlık alan ile tarım alanları zarar gördü.

Lüleburgaz'ın Hamitabat köyünde biçilmiş buğday tarlasında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede Avrupa Otoyolu kenarında bulunan ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanların görüş mesafesini düşürdüğü Avrupa Otoyolu bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Çalışmaları Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız da yerinde takip etti.

500 DEKAR TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ

Lüleburgaz'da ikinci yangın Ayvalı köyünde biçilmiş buğday tarlasında çıktı. Alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcayan itfaiye ekiplerine, çiftçiler de traktör ve tarım araçlarıyla destek verdi. Alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, yaklaşık 500 dekar tarım arazisi zarar gördü. Yangınların çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.