Kırklareli İl Genel Meclisi toplantıları devam ediyor

Kırklareli İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantıları sürüyor.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, önceki birleşime ait tutanak özeti okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Meclis üyesi Ziya Eser, toplantıda gündem öncesi söz alarak, köy yollarında büyük sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Meclis olarak yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları için bütçeden önemli bir pay ayırdıklarını ifade eden Eser, buna rağmen yollarda sorunların devam ettiğini söyledi.

İl Özel İdaresi hizmetlerinin önceliğinin farklı konulara verilmesinden dolayı tüm meclis üyelerinin köylerde büyük tepkiler gördüğünü anlatan Eser, yaşanan sorunların en kısa sürede ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Meclis Başkanı Geriş de bu sorunla her zaman karşı karşıya geldiklerini ifade ederek, meclis kararlarının eksiksiz uygulanması noktasında adımların atılması gerektiğini belirtti.