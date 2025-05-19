Kırklareli Valisi Turan, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde ziyaretlerde bulundu

Turan daha sonra Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu ile Evciler köyünü ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Turan, istekleri de dinledi.

Turan, Demirköy ilçesinin Balaban köyünde bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

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