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        Kırklareli Valisi Turan, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde ziyaretlerde bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 15:31 Güncelleme: 19.05.2025 - 15:33
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        Kırklareli Valisi Turan, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde ziyaretlerde bulundu
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Turan, Demirköy ilçesinin Balaban köyünde bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşlarla sohbet eden Turan, istekleri de dinledi.

        Ardından Köy Yaşam Merkezi'ni gezen Turan, kaymakam Ertuğrul Bayram'dan bilgi aldı.

        Turan daha sonra Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu ile Evciler köyünü ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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