Kırklareli Valisi Turan, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde ziyaretlerde bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.
Turan, Demirköy ilçesinin Balaban köyünde bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşlarla sohbet eden Turan, istekleri de dinledi.
Ardından Köy Yaşam Merkezi'ni gezen Turan, kaymakam Ertuğrul Bayram'dan bilgi aldı.
Turan daha sonra Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu ile Evciler köyünü ziyaret etti.
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