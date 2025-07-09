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        Kırklareli'nde 20 dekar ceviz bahçesi yangında zarar gördü

        Kırklareli'nde çıkan yangında 20 dekar alandaki ceviz ağaçları yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 14:59 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:10
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        Kırklareli'nde 20 dekar ceviz bahçesi yangında zarar gördü
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        Kırklareli'nde çıkan yangında 20 dekar alandaki ceviz ağaçları yandı.

        Karahamza köyünde ceviz bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Olayda, 20 dekar tarım arazisi zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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