Orhan Okulu, “Allah’ıma şükürler olsun 2015 ve 2018’de olduğu gibi bu yıl da şampiyon olduk. Avrupa şampiyonu Feyzullah Aktürk’ü yendim. Ona teşekkür ediyorum. Hepimiz çok zorlu maçlar yaptık. Feyzullah’ı da tebrik ediyorum. Televizyonu başında beni izleyip destekleyen eşime çocuklarıma ve yanımdaki babama ve tüm destekleyenlere çok teşekkür ediyorum. Babam beni güreşe başlattı, kemeri babama armağan ediyorum. Tüm Antalyalılara hayırlı olsun kemer” dedi.