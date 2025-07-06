664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı kim oldu?
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda sona erdi. Türk güreş geleneğinin simgesi haline gelen organizasyonda bu yılın başpehlivanı belli oldu. Finalde Feyzullah Aktürk ile Orhan Okulu karşı karşıya gelirken, rakibini mağlup eden isim Altın Kemer'in sahibi oldu. Peki, Kırkpınar başpehlivanı kim oldu? 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri altın kemeri kim kazandı? İşte detaylar...
Edirne’de düzenlenen 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde heyecan dolu anlar yaşandı. Altın Kemer için kıyasıya mücadele veren Feyzullah Aktürk ile Orhan Okulu’nun karşı karşıya geldiği başpehlivanlık finalinde kazanan belli oldu. Güreşseverlerin nefesini tutarak izlediği bu mücadeleyle birlikte 2025’in başpehlivanı da tarihe geçti. Detaylar haberimizde...
664. TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'NDE BAŞPEHLİVAN KİM OLDU?
664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan belli oldu. Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk'ü geçti ve altın kemeri kazandı.
Karşılaşmayı kazanan Orhan Okulu, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.
Güreş sonunda duygularını paylaşan Okulu, kemeri kendisini güreşe başlatan babasına armağan etti.
Orhan Okulu, “Allah’ıma şükürler olsun 2015 ve 2018’de olduğu gibi bu yıl da şampiyon olduk. Avrupa şampiyonu Feyzullah Aktürk’ü yendim. Ona teşekkür ediyorum. Hepimiz çok zorlu maçlar yaptık. Feyzullah’ı da tebrik ediyorum. Televizyonu başında beni izleyip destekleyen eşime çocuklarıma ve yanımdaki babama ve tüm destekleyenlere çok teşekkür ediyorum. Babam beni güreşe başlattı, kemeri babama armağan ediyorum. Tüm Antalyalılara hayırlı olsun kemer” dedi.