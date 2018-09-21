Erdurmuş, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliğinin (TÜKETBİR) Düzce'de sığırcılık konusunda düzenlediği bölgesel istişare toplantısında, hayvancılık sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplum sağlığı için her konuda çalışmaların devam ettiğini belirten Zekeriyya Erdurmuş, "Sektörden ve ilgili yerlerden açıklama yapılmasına rağmen bu şarbon olayı, kırmızı et sektörüne özellikle sosyal medyada hasar verdi. Devletin bütün kurumları bunun üzerine gitmektedir." değerlendirmesinde bulunarak, vatandaşların endişe etmesi gereken bir durum olmadığını kaydetti.

Hayvancılık sektörünün Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Erdurmuş, "Şu anda üreticilerimiz kısmen mağdur olmuş durumda ama piyasaların bir hafta içinde normal şartlarına döneceğini söyleyebilirim. Bu konuda yeni çalışmalarımız var. Bizim piyasayı baskılamak gibi bir düşüncemiz yok. Üreticilerimiz üretmeye devam etsinler. Bakanlık olarak biz üreticimize zarar ettirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"DENETİMLER ARTSIN" TALEBİ

TÜKETBİR Başkanı Bülent Tunç da insanları tüketimden uzaklaştıracak bir salgın durumu olmadığını belirterek, şarbonla ilgili bastırdıkları broşürlerin dağıtımına başladıklarını söyledi.

Tunç, son dönemde yem fiyatlarındaki artışın üreticiyi zor durumda bıraktığına dikkati çekerek, kırmız et desteğinin güncel şartlara uygun olarak yeniden değerlendirilmesini istedi.

Büyük firmaların, üreticiyi bitirme pahasına hayvanları düşük fiyattan kestirerek et stoku yaptıklarını iddia eden Bülent Tunç, "Kesim fiyatlarının bu kadar düşmesine, üretici malını satamamasına rağmen neden hala marketlerde bu etin fiyatı düşürülmedi. Et üreticiden yok pahasına alınıyor. Bakanlığın bu konudaki denetimlerinin artmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Yardımcı da hayvan sağlığıyla ilgili alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.

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