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Trafikte uyulması gereken kuralların en önemlilerinden biri şüphesiz ki kırmızı ışık ihlalleridir. Trafik güvenliğini sağlamak ve trafikte oluşabilecek yüksek risk oranlarını azaltmak için düzenlenen trafik kurallarının önemi yadsınamaz bir gerçektir. Trafik kurallarına uyulmaması halinde uygulanan cezai yaptırımlar kurallara uyulması yönünde teşvik edici ve ihlallere karşı caydırıcı olma özelliğine sahiptir. Bu kapsamda her yıl trafik cezalarının caydırıcılığının korunması adına trafik cezalarına güncelleme yapılmaktadır. Peki, 2023 yılında kırmızı ışık cezası ne kadar oldu? MOBESE kırmızı ışık cezası nedir? Gibi soruların cevaplarını sizler için araştırdık.

Kırmızı Işık İhlali

Kırımızı ışıkta durmak trafikte uyulması gereken kuralların başında gelmektedir. Trafik ışıkları trafiğin akış yönünü belirleme görevini sahip mekanizmalardır. Bu mekanizmalar kimi noktalarda zaman ayarlı sistemlerle yönetilirken, kimi noktalarda ise MOBESE sistemleriyle yönetilmektedir. Trafik ışıkları trafiğin akışını doğrudan yönlendiren sistemler olduğu için ışıklara riayet etmek son derece önemlidir. Kırmızı ışık ihlalleri hayati derecede olumsuz sonuçlar doğurabilir. Trafikte bir yöne yeşil ışık yanarak geçiş hakkı veren trafik ışıkları aynı yolu kullanan başka bir yöne kırmızı ışık yakarak o yönden akan trafiği durdurmaktadır. Kırmızı ışık yanan yön tarafından yapılacak kırmızı ışık ihlali farklı bir istikametin geçiş hakkı olduğu sırada yola çıkmak anlamana gelir ki bu durumda kaza neredeyse kaçınılmaz denebilir. Bu gibi kazaların önüne geçilmesi için ülkemizde çok sıkı kırmızı ışık ihlal denetimleri yapılmaktadır. 2023 yılında kırmızı ışık cezası ne kadar oldu?

Kırmızı Işık Cezası Ne Kadar?

Kırmızı ışık cezası da bu sene diğer cezalarla birlikte artış gösterdi. Trafik cezalarına her yıl caydırıcılığı koruyabilmek adına artışlar yapılır. 2023 yılına girerken de tüm trafik cezalarına yüzde 112.9 artış yapıldı. Kırmızı ışık ihlal cezası da bu cezalar içinde yer alıyor. Bu durumda geçen yıl 427 TL olan kırmızı ışıkta geçme cezası 2023 yılında 951 TL’ye yükseltildi. Sürücülerin unutmaması gereken bir diğer nokta ise kırmızı ışık ihlalleri yalnızca idari para cezasıyla kalmıyor. Bir yıl içinde 3 defa kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyetlerine 30 gün süreyle el konuyor. Bu süreye ikinci defe 3 kere ihlal yapıldığında 15 gün eklenerek 45 gün süreyle sürücülerin ehliyetine el konur. 3 defa 3 kere ihlal yaşandığı durumda 15 gün daha eklenerek bu defa 60 gün süreyle ihlal yapan sürücülerin ehliyetlerine el konur ve her 3 ihlalde bu süreye 15 gün eklenerek devam eder.

Mobese Kırmızı Işık Cezası

Kırmızı ışık ihlallerinin kontrolü en çok MOBESE trafik izleme sistemleriyle yapılmaktadır. Eskiden daha ziyade trafik polisleri tarafından kontrol edilen kırmızı ışık ihlalleri günümüzde yerini MOBESE’lere ve elektronik denetleme sistemlerine bırakmıştır. Işıklı kavşaklarda bulunan MOBESE sistemler kırmızı ışık ihlallerini otomatik olarak tespit edip cezai işlem uygulamaktadır. Kesilen kırmızı ışık cezalarında idari para cezalarının yanı sıra ceza puanı da işlenmektedir. Karayolları Trafik Kanunu gereği trafik cezalarının birçoğu için ceza puanı sistemi uygulanmaktadır. Buna göre bir yıl içinde 100 ceza puanına ulaşan sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konur ve tekrar ehliyetlerini almak için eğitimden geçmeleri gerekir. Kırmızı ışık ihlali cezası kapsamında sürücülerin ehliyetlerine 20 ceza puanı işlenmektedir.

Kırmızı Işık Cezası Erken Ödeme

MOBESE’ler ve elektronik denetleme sistemleri tarafından tespit edilen kırmızı ışık ihlallerinin zamanında öğrenilmesi önemlidir. Sürücüler trafik cezalarından zamanında haberdar olurlarsa erken ödeme avantajlarından yararlanma imkânları oluyor. Trafik cezaları kapsamında kesilen idari para cezaları ilk 15 gün içinde ödendiği takdirde yüzde 25 indirim avantajı bulunuyor. Mobese ve elektronik denetleme sistemleri tarafından tespit edilen kırmızı ışık ihlallerinin cezaları araç plakalarına kesilmektedir. Dolayısıyla ihlal cezaları araç sahibinin ikamet adresine, denetleme sistemlerinin ihlal esnasında çektikleri fotoğraflarla birlikte 1ila 10 gün arasında gönderilmektedir. Adresinize ulaşmayan cezaları internet üzerinden de sorgulayabilirsiniz.

Kırmızı Işık Cezası Sorgulama

Kırmızı ışık cezalarını internetten sorgulamak için 3 farklı seçeneğiniz bulunmaktadır. İnternet üzerinden cezalarınızın sorgulamalarını yaparken cezaları internet ortamına 3 iş günü sürecinde işleneceğini unutmayın.

Kırmızı ışık ihlali yaptığınızdan şüpheleniyorsanız ve elinize ceza makbuzu ulaşmadıysa internet üzerinden ceza sorgulaması yapabilirsiniz. İşte kırmızı ışık cezası sorgulamak için 3 seçeneğiniz:

E-Devlet ile sorgulama

E-devletinize giriş yaptıktan sonra arama bölümünden “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Gerçek Kişi)” sekmesine tıklayarak adınıza kayıtlı araç plakanıza kesilmiş tüm cezalara ulaşabilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile sorgulama

Gelir idaresi başkanlığı internet adresinden “MTV ve Trafik Para Cezası Ödeme” sayfasına ulaştığınız takdirde hem motorlu taşıtlar vergilerinizi hem de araç plakanıza yazılan trafik cezalarını görüntüleyebilir anında ödeme yapabilirsiniz.

PttAVM ile sorgulama

PTT’ye bağlı PttAVM internet sitesi trafik cezalarınızı sorgulayıp ödeyebileceğiniz bir diğer adrestir.