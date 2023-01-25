Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Kırmızı ışık cezası ne kadar? 2023 kırmızı ışıkta geçmenin cezası

Türkiye’de her gün on binlerce araç trafiğe çıkıyor. Bu nedenle trafik güvenliği için konulan kurallar dâhilinde davranmak hayati önem taşıyor. Tüm trafik kuralları, trafiğin akıcılığını sağlamak ve en önemlisi trafikteki riskleri en aza indirmek yönünde düzenlenmektedir. İşte kırmızı ışıkta durmak da bunların en başında gelmektedir. İşte 2023 yılında kırmızı ışıkta geçmenin cezası ne kadar? Kırmızı ışık cezası sorgulama nasıl yapılır?

Kırmızı ışık cezası ne kadar? 2023 kırmızı ışıkta geçmenin cezası
HABERTURK.COM

Trafikte uyulması gereken kuralların en önemlilerinden biri şüphesiz ki kırmızı ışık ihlalleridir. Trafik güvenliğini sağlamak ve trafikte oluşabilecek yüksek risk oranlarını azaltmak için düzenlenen trafik kurallarının önemi yadsınamaz bir gerçektir. Trafik kurallarına uyulmaması halinde uygulanan cezai yaptırımlar kurallara uyulması yönünde teşvik edici ve ihlallere karşı caydırıcı olma özelliğine sahiptir. Bu kapsamda her yıl trafik cezalarının caydırıcılığının korunması adına trafik cezalarına güncelleme yapılmaktadır. Peki, 2023 yılında kırmızı ışık cezası ne kadar oldu? MOBESE kırmızı ışık cezası nedir? Gibi soruların cevaplarını sizler için araştırdık.

Kırmızı Işık İhlali

Kırımızı ışıkta durmak trafikte uyulması gereken kuralların başında gelmektedir. Trafik ışıkları trafiğin akış yönünü belirleme görevini sahip mekanizmalardır. Bu mekanizmalar kimi noktalarda zaman ayarlı sistemlerle yönetilirken, kimi noktalarda ise MOBESE sistemleriyle yönetilmektedir. Trafik ışıkları trafiğin akışını doğrudan yönlendiren sistemler olduğu için ışıklara riayet etmek son derece önemlidir. Kırmızı ışık ihlalleri hayati derecede olumsuz sonuçlar doğurabilir. Trafikte bir yöne yeşil ışık yanarak geçiş hakkı veren trafik ışıkları aynı yolu kullanan başka bir yöne kırmızı ışık yakarak o yönden akan trafiği durdurmaktadır. Kırmızı ışık yanan yön tarafından yapılacak kırmızı ışık ihlali farklı bir istikametin geçiş hakkı olduğu sırada yola çıkmak anlamana gelir ki bu durumda kaza neredeyse kaçınılmaz denebilir. Bu gibi kazaların önüne geçilmesi için ülkemizde çok sıkı kırmızı ışık ihlal denetimleri yapılmaktadır. 2023 yılında kırmızı ışık cezası ne kadar oldu?

Kırmızı Işık Cezası Ne Kadar?

Kırmızı ışık cezası da bu sene diğer cezalarla birlikte artış gösterdi. Trafik cezalarına her yıl caydırıcılığı koruyabilmek adına artışlar yapılır. 2023 yılına girerken de tüm trafik cezalarına yüzde 112.9 artış yapıldı. Kırmızı ışık ihlal cezası da bu cezalar içinde yer alıyor. Bu durumda geçen yıl 427 TL olan kırmızı ışıkta geçme cezası 2023 yılında 951 TL’ye yükseltildi. Sürücülerin unutmaması gereken bir diğer nokta ise kırmızı ışık ihlalleri yalnızca idari para cezasıyla kalmıyor. Bir yıl içinde 3 defa kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyetlerine 30 gün süreyle el konuyor. Bu süreye ikinci defe 3 kere ihlal yapıldığında 15 gün eklenerek 45 gün süreyle sürücülerin ehliyetine el konur. 3 defa 3 kere ihlal yaşandığı durumda 15 gün daha eklenerek bu defa 60 gün süreyle ihlal yapan sürücülerin ehliyetlerine el konur ve her 3 ihlalde bu süreye 15 gün eklenerek devam eder.

Mobese Kırmızı Işık Cezası

Kırmızı ışık ihlallerinin kontrolü en çok MOBESE trafik izleme sistemleriyle yapılmaktadır. Eskiden daha ziyade trafik polisleri tarafından kontrol edilen kırmızı ışık ihlalleri günümüzde yerini MOBESE’lere ve elektronik denetleme sistemlerine bırakmıştır. Işıklı kavşaklarda bulunan MOBESE sistemler kırmızı ışık ihlallerini otomatik olarak tespit edip cezai işlem uygulamaktadır. Kesilen kırmızı ışık cezalarında idari para cezalarının yanı sıra ceza puanı da işlenmektedir. Karayolları Trafik Kanunu gereği trafik cezalarının birçoğu için ceza puanı sistemi uygulanmaktadır. Buna göre bir yıl içinde 100 ceza puanına ulaşan sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konur ve tekrar ehliyetlerini almak için eğitimden geçmeleri gerekir. Kırmızı ışık ihlali cezası kapsamında sürücülerin ehliyetlerine 20 ceza puanı işlenmektedir.

Kırmızı Işık Cezası Erken Ödeme

MOBESE’ler ve elektronik denetleme sistemleri tarafından tespit edilen kırmızı ışık ihlallerinin zamanında öğrenilmesi önemlidir. Sürücüler trafik cezalarından zamanında haberdar olurlarsa erken ödeme avantajlarından yararlanma imkânları oluyor. Trafik cezaları kapsamında kesilen idari para cezaları ilk 15 gün içinde ödendiği takdirde yüzde 25 indirim avantajı bulunuyor. Mobese ve elektronik denetleme sistemleri tarafından tespit edilen kırmızı ışık ihlallerinin cezaları araç plakalarına kesilmektedir. Dolayısıyla ihlal cezaları araç sahibinin ikamet adresine, denetleme sistemlerinin ihlal esnasında çektikleri fotoğraflarla birlikte 1ila 10 gün arasında gönderilmektedir. Adresinize ulaşmayan cezaları internet üzerinden de sorgulayabilirsiniz.

Kırmızı Işık Cezası Sorgulama

Kırmızı ışık cezalarını internetten sorgulamak için 3 farklı seçeneğiniz bulunmaktadır. İnternet üzerinden cezalarınızın sorgulamalarını yaparken cezaları internet ortamına 3 iş günü sürecinde işleneceğini unutmayın.

Kırmızı ışık ihlali yaptığınızdan şüpheleniyorsanız ve elinize ceza makbuzu ulaşmadıysa internet üzerinden ceza sorgulaması yapabilirsiniz. İşte kırmızı ışık cezası sorgulamak için 3 seçeneğiniz:

  • E-Devlet ile sorgulama

E-devletinize giriş yaptıktan sonra arama bölümünden “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Gerçek Kişi)” sekmesine tıklayarak adınıza kayıtlı araç plakanıza kesilmiş tüm cezalara ulaşabilirsiniz.

  • Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile sorgulama

Gelir idaresi başkanlığı internet adresinden “MTV ve Trafik Para Cezası Ödeme” sayfasına ulaştığınız takdirde hem motorlu taşıtlar vergilerinizi hem de araç plakanıza yazılan trafik cezalarını görüntüleyebilir anında ödeme yapabilirsiniz.

  • PttAVM ile sorgulama

PTT’ye bağlı PttAVM internet sitesi trafik cezalarınızı sorgulayıp ödeyebileceğiniz bir diğer adrestir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hız sınırı radar cezaları 2023: hız sınırları ve hız sınırı ihlali halinde trafik cezaları ne kadar?
GÜNDEM Hız sınırı ihlalinde trafik cezaları ne kadar?
Emniyet kemeri takmama cezası ne kadar? 2023 emniyet kemeri cezası ücreti
GÜNDEM Emniyet kemeri takmama cezası ne kadar?
Egzoz muayene gecikme cezası ne kadar? Egzoz muayenesi yaptırmama cezası 2023
GÜNDEM Egzoz muayene gecikme cezası ne kadar?
Milletvekilleri Türkkan ve Başarır hakkında önemli gelişme
GÜNDEM Milletvekilleri Türkkan ve Başarır hakkında önemli ...
Çakar kullanma cezası ne kadar? 2023 usulsüz çakar lamba takma cezası
GÜNDEM Çakar kullanma cezası ne kadar?
O anlar kamerada! Son dakika: İstanbul Beylikdüzü'nde otoparkta kadına feci darp! - Güncel haberler
GÜNDEM O anlar kamerada! Otoparkta kadına feci darp!
2023 DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Devlet Su İşleri DSİ personel alımı sonucu tarihi açıklandı mı?
GÜNDEM 2023 DSİ personel alımı ne zaman alınacak?
Araç muayene cezası ne kadar? 2023 araç muayenesi yaptırmama cezası
GÜNDEM Araç muayene cezası ne kadar?
Arabada sigara içme cezası ne kadar? 2023 özel araçta sigara içmenin cezası
GÜNDEM Arabada sigara içme cezası ne kadar?
BURDUR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 2023 TOKİ Burdur kura çekimi sonuçları 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi sorgulama ekranı
GÜNDEM TOKİ Burdur kura çekimi canlı yayında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.