        Haberler Gündem Güvenlik Kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca motosiklet çarptı: 1 ölü

        Kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca motosiklet çarptı: 1 ölü

        Konya'da kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Giriş: 12.03.2026 - 13:34
        Motosikletli genç can verdi

        Konya'da kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        TİCARİ ARACA ARKADAN ÇARPTI

        Kaza, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Adana Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Cingöz (32) yönetimindeki motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen R.A. idaresindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Samet Cingöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kazayı duyarak gelen Cingöz'ün yakınları ise sinir krizi geçirdi.

        Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

