Kırmızı Oda dizisinin 20. son bölümü ile ekrana geldi. Her hafta Cuma akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlandı. Son bölümde; Boncuk, Can gerçeğiyle yüzleşiyor. Ayşe doktor yüreğini doktor hanıma açıyor, Kumru ise Yavuz'un ikinci kez ihanetine uğruyor. Kırmızı Oda 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 20. son bölüm özeti...

KIRMIZI ODA 20. SON BÖLÜM ÖZETİ

Boncuk (Burcu Biricik) Doktor Hanım’ın verdiği ilaçlar sayesinde halüsinasyonlardan kurtulup gerçek yaşamla yüzleşir. Doktor Hanım, Doktor Ayşe’yi bu sefer kendisi ziyaret eder ve babasının ölümünden hissettiği suçluluk duygusunu, ardından aynı evi paylaştığı dayısıyla kurduğu güçlü bağı anlatır.

Yavuz’un peş peşe yaptığı kötülüklerden sonra sevilmeyi hak etmediğine inanmış Kumru (Aslıhan Gürbüz),Doktor Hanım’ın desteği ile kendini bağışlaması gerektiğini fark eder. Deniz ise Piraye’nin ilişkilerine temkinli yaklaşmasına içerler.

KIRMIZI ODA 21 YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU

Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda’da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralıyor. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getiriyor.