Ülkemizde sıklıkla yetiştirilen ve vitamin, mineral, antioksidan maddeler açısından zengin bir kaynak olan kırmızı pancar sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez sebzelerindendir. Turşusu yapılan, salatalara eklenen ve çiğ olarak da tüketilebilen kırmızı pancar neye iyi gelir gibi sorularla merak konusu olmaktadır. Kırmızı pancarın faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sıklıkla dile getirilmektedir. İçeriğindeki yüksek oranda antioksidanlar ile C, B9 (folat), demir, selenyum, manganez, kalsiyum, potasyum gibi vitaminler barındırır. Bu özellikleri bakımından kırmızı pancarın cilde faydaları ile kırmızı pancarın karaciğere faydaları da saymakla bitmez. İşte kırmızı pancarın yararları, zararları ve bu mucizevi besinle ilgili merak edilenler…

Kırmızı Pancarın Faydaları

İçeriğinde bulunan C vitamini oranıyla bağışıklığı güçlendirici özelliğiyle hastalıkların önlenmesinde ve iyileştirilmesinde önemli bir rol oynar.

İçeriğindeki lifler sayesinde sindirim sağlığı için önemlidir. Sindirimin düzenlenmesine yardımcı olurken kabızlık probleminin önüne geçer.

İltihap giderici özelliği bulunur. Vücuttaki iltihabın atılmasına yardımcı olur.

İçeriğinde barındırdığı demir oranı sayesinde demir eksikliği yaşanmasının önüne geçer.

Kalp hastalıklarının önüne geçilmesinde rol oynar.

Kırmızı meyve ve sebzelerde bulunan quarsetin açısından zengin bir besindir. Bu özelliği sayesinde bağışıklığın güçlendirilmesinde ve kanser gibi hastalıkların önlenmesinde etkin bir gıda olma özelliği taşır.

Antioksidan maddelerden zengin olması sebebiyle cilt sağlığının korunmasına, cildin nem dengesinin sağlanmasına ve sağlıklı, canlı görünen bir cilt elde edilmesine katkıda bulunur.

İçeriğinde bulunan folik asit sayesinde birçok hastalığın ve yorgunluğun önüne geçerken hamilelikte de anne ve bebek sağlığının korunmasında önemli bir rol oynar.

Saç dökülmesi, egzama, sedef gibi problemleri engellediği bilinmektedir.

İçerdiğinde barındırdığı yüksek oranda lif sayesinde tokluk sağlayarak kilo verilmesine yardımcı olur. Ayrıca düşük kalorili besinler arasında yer almaktadır. bu da kilo vermek isteyenler için gönül rahatlığıyla tüketilebilecek sebzelerden biri olduğu anlamına gelmektedir.

Kırmızı pancar, özellikle pancar suyunun vücuttaki toksinleri arındırma işlevi vardır. Bu özelliği sayesinde karaciğeri temizleyerek vücutta biriken zararlı maddelerin atılmasını sağlar. Böbrekleri temizlediği de bilinmektedir.

Kan basıncının düşürülmesinde etkisi olduğu, tansiyon gibi rahatsızlıkların önüne geçtiği bilinir.

Spor yapanlar için çok önemli bir besindir. Spordaki performansı artırıcı özelliği vardır. Vücuda giren oksijen miktarını da artırır. Aynı zamanda enerji verici özelliği bulunur.

Kırmızı Pancarın Zararları

Kırmızı pancar, faydaları saymakla bitmeyen besin maddeleri arasında yer alıyor olsa da bazı durumlarda, bazı kişiler için zararları da söz konusu olabilmektedir. Birçok kişi tarafından kırmızı pancarın zararları da merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Öncelikle tüm besinler gibi kırmızı pancarın da tüm insanlar tarafından fazla tüketiminden kaçınılması gerekmektedir. Fazla tüketilmesi toksik etkilere ve zararlı sonuçlara yol açabilmektedir. Özellikle karaciğerde problemlere neden olabilmektedir. Fakat özellikle ülser gibi mide ve bağırsak rahatsızlıkları bulunan ve böbreklerinde taş olan kişilerin kırmızı pancar tüketmesi kesinlikle önerilmemektedir. Bu kişilerin hastalıklarıyla ilgili şikayetlerini artırdığı bilinmektedir. Ayrıca şeker oranı yüksek bir sebze olduğu için özellikle şeker hastalarının tüketimine dikkat etmesi ve mutlaka hekimlerine danışmaları gerekmektedir. Fazla tüketimi şeker hastası olmayan bireylerde de kan şekeri yükselmelerine sebep olabilmektedir.