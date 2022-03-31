Kivi, içeriğinde bulunan A, C ve K vitaminleriyle tam bir sağlık deposu olma özelliği taşıyan ve severek tüketilen bir meyvedir. Kış aylarının vazgeçilmez besinleri arasında yer alan kivinin yararları birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Kivi yemek neye iyi gelir gibi sorular merak konusu olmaktadır. İştah açıcı rengiyle gözlere, lezzetli tadıyla ise midelere hitap eden kivinin faydalarını sizler için derledik. Kivi hakkında merak edilenler ve kivinin yararları…

Kivinin Faydaları

İçeriğindeki yüksek C vitamini oranıyla günlük C vitamini ihtiyacının büyük bölümünü karşılar.

Yüksek C vitamini oranı sayesinde bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan korunma mekanizması gelişmesine katkı sağlar.

İçeriğinde yer alan antioksidan maddeler sayesinde cilt sağlığı için önemlidir. Cilde parlaklık kazandırır, ihtiyacı olan nem dengesinin sağlanmasına yardımcı olur.

Lifli yapısı nedeniyle sindirim sağlığına katkıları vardır. Sindirimi düzenleyerek kabızlığa iyi gelerek kabızlığın önlenmesini sağlar.

Lifli yapısı sayesinde tok tutucu özelliği vardır. Bu da kilo vermeye yardımcı bir besin maddesi olduğu anlamına gelir.

Kandaki pıhtılaşma sorununa çözüm olabileceği bilinmektedir. Kan akışını hızlandırıcı özelliği vardır.

Kivide bromelain enzimi bulunmaktadır. Bu sayede kivinin iltihapları önleyici ve iyileştirici özelliği vardır.

İçeriğinde bulunan A vitamini sayesinde göz sağlığını koruyucu özelliği bulunmaktadır.

Kivinin içeriğinde mutluluk hormonu serotonin bulunmaktadır. Bu nedenle kivi mutluluk hormonu salgılanmasına neden olarak depresyona karşı koruyucu etki gösterebilir.

Astımla ilgili nefes darlığı, solunum güçlüğü gibi şikayetleri azaltabildiği gözlemlenmiştir.

Kalp ve damar sağlığını koruduğuı bilinmektedir. Kalp krizini önlediği ve yüksek tansiyonun önüne geçtiği uzmanlar tarafından belirtilmektedir.

Kivi Kilo Aldırır Mı?

Kivinin kilo aldırıp aldırmadığı sıklıkla merak edilen konular arasındadır. Her meyve gibi yüksek miktarda tüketilirse kivi de elbette kilo aldırır. Fakat dozunda tüketildiğinde aksine tok tutan lifli yapısı ve düşük kalorisi sebebiyle kilo vermeye yardımcı besinler arasında yer almaktadır.

Hamilelikte Kivi Yemek Faydalı Mı?

Birçok anne adayı tarafından hamilelik dönemlerinde nasıl beslenmeleri gerektiği merak konusudur. Gebelik döneminde hangi besinleri tüketip tüketemeyecekleri hamilelerin sıklıkla araştırdığı konular arasındadır. Hamilelikte kivi yemek faydalı mı sorusu da çoğunlukla aratılan konulardandır. Kivi içeriğinde bulundurduğu antioksidan maddeler, vitamin ve mineraller sayesinde gebelikte anne ve bebek sağlığı açısından oldukça önemli meyveler arasındadır. Gebelikte bağışıklığı güçlendirirken bebeğin anne karnındaki gelişimine de önemli katkılar sunar. Ayrıca gebelikle sıklıkla karşılaşılan sorunlardan olan kabızlık probleminin giderilmesinde de etkin bir besindir.

Kivinin Zararları

Kivinin bilinmekte olan bir zararı bulunmaktadır. Fakat alerjik gıdalar arasında yer almaktadır. Bu nedenle de alerjik bünyeye sahip kişilerde nefes darlığı, döküntü, kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bu nedenle herhangi bir gıda maddesine alerjisi olan kişilerin kivi tüketirken dikkatli olmaları, tüketmeden önce doktorlarına danışmaları önerilmektedir. Yüksek oranda kivi tüketimine bağlı olarak da alerjik reaksiyonlar gelişebilmektedir. Ayrıca her gıdada olduğu gibi kivinin de aşırı miktarda tüketimine dikkat edilmelidir. Yüksek oranda kivi tüketimi, ishal, mide bulantısı gibi sorunlara yol açabilmektedir.