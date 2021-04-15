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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamKırsal alana vergi ve harç muafiyeti
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Kırsal mahalle ve yerleşik alanlarda bazı vergilerde muafiyet ve indirim sağlanacak

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanların tespitine ilişkin işlemlerle bu yerlerde uygulanacak vergi muafiyeti ve indirimleri düzenleyen yönetmelik yayımlandı. Gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler emlak vergisinden, bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlardan muaf olacak.

Kırsal alana vergi ve harç muafiyeti
Reuters

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanların tespitine ilişkin işlemlerle bu yerlerde uygulanacak vergi muafiyeti ve indirimleri düzenleyen yönetmelik yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kırsal mahalle ve yerleşik alan yönetmeliğine
göre, kırsal mahalle, büyükşehir belediyeleri sınırları içinde olup 1984 yılı ve sonrasında köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen mahallelerde tespit edilecek.

Kırsal mahalle tespitinde; yerin kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmemesi, şehir merkezine olan uzaklık ve ulaştırma durumu, mevcut yapılaşma durumunun kırsal niteliğinin devam edip etmemesi, yüzölçümünün önemli bir kısmını tarım, orman, mera, yaylak ve kışlak arazilerinin oluşturması, tarımsal üretimin, hayvancılık ve orman faaliyetlerinin başlıca geçim kaynağı olarak tespit edilmiş olup olmaması gibi kriterler dikkate alınacak.

MUAFİYET VE İNDİRİMLER

Yönetmeliğe göre, kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde; gelir vergisinden muaf esnaf ile
basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler emlak vergisinden, bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlardan muaf olacak.

Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi yüzde 50, belediye gelirleri kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve harcamalara katılma payları yüzde 50 indirimli uygulanacak.

Bu yerlerde ayrıca, içme ve kullanma suları için alınacak ücret; işyerleri için belirlenmiş olan en düşük tarifenin yüzde 50'sini, konutlar için belirlenmiş olan en düşük tarifenin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde belirlenecek.

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, vergi usul kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan (sadece hasılat defteri tutan yabancı nakliyat kurumları dâhil) mükellefler, belirtilen muafiyet ve indirimlerden yararlanamayacaklar.

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