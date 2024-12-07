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        Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko'dan Kırşehir'e ziyaret

        JAPONYA Veliaht Prensi Akishino Fumihito, Prenses Kiko ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırşehir'in Kaman ilçesinde bulunan Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 20:33 Güncelleme: 07.12.2024 - 20:35
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        Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko'dan Kırşehir'e ziyaret
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        JAPONYA Veliaht Prensi Akishino Fumihito, Prenses Kiko ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırşehir'in Kaman ilçesinde bulunan Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’nde incelemelerde bulundu.

        Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito ile Prenses Kiko, 'Kültürel Mirası Koruma Projesi' kapsamında Japonya tarafından yaptırılan Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’nde ve kazı alanında incelemelerde bulundu. Japon Prens ve Prenses’e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz eşlik etti. Ardından Japon hükümeti tarafından kurulan Japon- Anadolu Arkeoloji Enstitüsü’nü ziyaret ederek Japon bahçesinde gezinti yapıldı. Türk yetkililer, Japon yetkililere yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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