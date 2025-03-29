İzmir Valisi Elban'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

KIRŞEHİR'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İzmir Valisi Süleyman Elban'ın babası Ahmet Elban (85), son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir Valisi Süleyman Elban'ın babası Ahmet Elban, tedavi gördüğü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi. Ahmet Elban için memleketi Kırşehir'de Ali Çam Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye eski İçişleri Bakanı Osman Güneş, Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, Kırşehir, Aksaray, Kırıkkale, Niğde ve Yozgat Valileri, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, eski Ağrı Belediyesi Başkanı Savcı Sayan ile yakınları ve çok kişi katıldı. Ahmet Elban, kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.