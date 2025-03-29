Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        İzmir Valisi Elban'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

        KIRŞEHİR'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İzmir Valisi Süleyman Elban'ın babası Ahmet Elban (85), son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 14:23 Güncelleme: 29.03.2025 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir Valisi Elban'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL

        KIRŞEHİR'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İzmir Valisi Süleyman Elban'ın babası Ahmet Elban (85), son yolculuğuna uğurlandı.

        İzmir Valisi Süleyman Elban'ın babası Ahmet Elban, tedavi gördüğü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi. Ahmet Elban için memleketi Kırşehir'de Ali Çam Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye eski İçişleri Bakanı Osman Güneş, Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, Kırşehir, Aksaray, Kırıkkale, Niğde ve Yozgat Valileri, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, eski Ağrı Belediyesi Başkanı Savcı Sayan ile yakınları ve çok kişi katıldı. Ahmet Elban, kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Ayşe'nin öldüğü 'reklam panosu' davasında 15 günde tahliye
        Ayşe'nin öldüğü 'reklam panosu' davasında 15 günde tahliye
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Yine aynı manzara! Kilometrelerce...
        Yine aynı manzara! Kilometrelerce...
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "Seni vuracağım"
        "Seni vuracağım"
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!

        Benzer Haberler

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kırşehir'de iftar programında konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kırşehir'de iftar programında konuştu:
        Bakan Yumaklı: Derdimiz tarım ve orman sektöründe Türkiye Yüzyılı'nın taşla...
        Bakan Yumaklı: Derdimiz tarım ve orman sektöründe Türkiye Yüzyılı'nın taşla...
        Bakan Yumaklı: Derdimiz tarım ve orman sektöründe Türkiye Yüzyılı'nın taşla...
        Bakan Yumaklı: Derdimiz tarım ve orman sektöründe Türkiye Yüzyılı'nın taşla...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kırşehir'de konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kırşehir'de konuştu:
        Kırşehir'de Milli İrade Platformu'ndan basın açıklaması
        Kırşehir'de Milli İrade Platformu'ndan basın açıklaması
        Milli İrade Platformu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
        Milli İrade Platformu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek