Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığının düzenlediğini 12. Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması'na başvurular başladı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 37. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek yarışmaya 20 Eylül'e kadar başvuru yapılacak.

Yarışma 24 Eylül 2024'te Ağalar Konağı'nda yapılacak, dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

Yarışmada Ahi sofrası, hamur işi ve tatlılar ile yöresel et ve sebze yemekleri dallarında mücadele verilecek. Yarışma sonunda her kategoride dereceye giren birincilere 4, ikincilere 3, üçüncülere ise 2 çeyrek altın verilecek.