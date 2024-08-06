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        12. Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması'na başvurular başladı

        Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığının düzenlediğini 12. Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması'na başvurular başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 16:13 Güncelleme: 06.08.2024 - 16:13
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        12. Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması'na başvurular başladı
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        Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığının düzenlediğini 12. Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması'na başvurular başladı.

        Birlikten yapılan açıklamaya göre, 37. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek yarışmaya 20 Eylül'e kadar başvuru yapılacak.

        Yarışma 24 Eylül 2024'te Ağalar Konağı'nda yapılacak, dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

        Yarışmada Ahi sofrası, hamur işi ve tatlılar ile yöresel et ve sebze yemekleri dallarında mücadele verilecek. Yarışma sonunda her kategoride dereceye giren birincilere 4, ikincilere 3, üçüncülere ise 2 çeyrek altın verilecek.

        Yarışmaya katılmak isteyenler Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kırşehir Kent Konseyi, Kırşehir TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kırşehir Yardım Sevenler Derneğine başvurabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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