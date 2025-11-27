Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de safranın deneme ekimleri başarılı oldu

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) akademisyenleri tarafından kentte deneme amaçlı ekilen safran bitkisinden ürün elde edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 14:01 Güncelleme: 27.11.2025 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de safranın deneme ekimleri başarılı oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) akademisyenleri tarafından kentte deneme amaçlı ekilen safran bitkisinden ürün elde edildi.

        Deneme ekimleriyle safran yetiştiriciliği üzerine çalışma yapan KAEÜ Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu bünyesindeki akademisyenler, bitkinin Kırşehir toprağı ve eko sistemine uyum sağladığını tespit etti.

        KAEÜ'nün bölgesel kalkınma odaklı misyonuna katkı sunmak amacıyla yürütülen safran yetiştiriciliğinin kent genelinde diğer girişimcilere alternatif ürün olması hedefleniyor.

        Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı öğretim görevlisi İbrahim Mayda koordinatörlüğünde, kentte safranın yetişip yetişmeyeceğini test edilmesi amacıyla pilot bir çalışma başlatıldı.

        Yüksekokulun uygulama arazisinde eylül ayında 300 safran soğanını toprakla buluşturarak deneme sürecini başlattıklarını belirten Mayda, "Safran, iklim istekleri nispeten esnek bir bitki. Kırşehir'de yetişip yetişmeyeceği merak konusuydu. Safran soğanlarının dikimini gerçekleştirip düzenli olarak gözlemledik. Şimdiler de çiçek açmasıyla, bu topraklarda safranın yetişebileceğini gördük. Bu sonuç, ileride daha profesyonel çalışmalar için bir başlangıç niteliği taşıyor." ifadelerini kullandı.

        Safran bitkisinin yüksek ekonomik değeri, düşük su ihtiyacı ve geniş iklim toleransı sayesinde Kırşehir için alternatif bir tarımsal ürün olabileceğini belirten Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ramazan Yazıcı ise KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil'in destek ve teşvikleriyle böyle bir deneme çalışmasına başladıklarını, elde edilen ilk sonuçlara göre ise Kırşehir'de safran yetiştirilebileceğini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa 14. Leo Türkiye'de
        Papa 14. Leo Türkiye'de
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor

        Benzer Haberler

        Bozkırda Türk somonu üretim başarısı Hirfanlı Barajı'nda yetişen somonlar R...
        Bozkırda Türk somonu üretim başarısı Hirfanlı Barajı'nda yetişen somonlar R...
        Küresel Sumud Filosu aktivistleri, Kırşehir'de düzenlenen panelde konuştu
        Küresel Sumud Filosu aktivistleri, Kırşehir'de düzenlenen panelde konuştu
        AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan, Bakan Güler'le bir araya geldi
        AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan, Bakan Güler'le bir araya geldi
        Kırşehir'de hükümlüler 400 dönümlük alanda tarım ve hayvancılığa katkıda bu...
        Kırşehir'de hükümlüler 400 dönümlük alanda tarım ve hayvancılığa katkıda bu...
        Kırşehir'de ruhsatsız silah operasyonu: 3 gözaltı
        Kırşehir'de ruhsatsız silah operasyonu: 3 gözaltı
        Kırşehir'de ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve 159 fişek ele geçirildi
        Kırşehir'de ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve 159 fişek ele geçirildi