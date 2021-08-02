Kırşehir'de orman alanlarına giriş yasaklandı

Kırşehir Valiliği, Orman Yangınları İle Mücadele Komisyon Kararı ile orman alanlarına girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Komisyonca alınan karar gereği il genelinde 02 Ağustos31 Ağustos 2021 tarihleri arasında (görevliler hariç) her ne maksatla olursa olsun orman alanlarına girişlerin yasaklandığı kamu oyu ile paylaşıldı. Valilikçe yapılan açıklamada; "Çamlıktepe Ormanı (100. Yıl Atatürk Parkı mesire alanı hariç), Boyalık, Halaçlı, Göllü, Hacı Hasanlı, Beşikli, Gölcük, Kırdök, Küçük Abdi Uşağı, Pekmezci, Hacıfakılı ve Kösefakılı ağaçlandırma sahaları ile; Kırşehir Kent Ormanı hariç Aşıkpaşa, Kındam (Kervansaray Dağları), Müderris, Bayındır, İsahocalı, Çayağzı, Maliye Ormanı, Derindere, Mucur ağaçlandırma sahaları, Tepesidelik, Akçaağıl, Yel Değirmeni, Karıncalı, Ötüken, Başköy, Çağırkan, Kaman Yeniyapan, Kurtbeli Yeniyapan, Koçtepesi, Güzler, Karahıdır, Kargınyenice, Ömerhacılı, Boztepe, Karacaören, Demirli, Kurancılı, Sıdıklı Kumarkaç, Ulupınar, Özbağ, Karakurt, Ömerkahya, Aksaklı, Kızılağıl, Solaklı, Rışvan, Gümüşkümbet, Dalakçı, Seyfe, Budak, Güzyurdu ağaçlandırma sahaları ile her türlü Devlet Ormanı ve Ağaçlandırma sahalarına girişler 31.08.2021 tarihine kadar yasaklanmıştır" denildi.

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