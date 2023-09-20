Haberler Gündem Kırtasiye yardımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? e-Devlet kırtasiye yardımı başvuruları başladı mı?

Kırtasiye yardımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? Kırtasiye yardımı başvuru şartları ve tarihi okulların açılmasıyla birlikte öğrenci ve veliler tarafından merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafınca bir defaya mahsus olarak ödenen kırtasiye yardımı ödenecek. Peki, e-Devlet üzerinden yapılacak kırtasiye yardımı başvuru şartları neler, kırtasiye yardımı başvuruları ne zaman? İşte merak edilen detaylar... Habertürk Giriş: 20.09.2023 - 11:41 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:41 facebook

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Kırtasiye yardımı ne zaman başlayacak? Kırtasiye yardımı başvuru şartları neler? Okulların açılmasıyla birlikte öğrenci ve veliler bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Merak edip araştıranlar için detayları haberimizde derledik.

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KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR? Henüz kırtasiye yardımının ne kadar olacağı belli olmadı ancak geçtiğimiz sene bin 300 TL olaran destek ödemelerinin bu sene bin 400 lira olarak yatırılması bekleniyor.