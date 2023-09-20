Kırtasiye yardımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?
Kırtasiye yardımı başvuru şartları ve tarihi okulların açılmasıyla birlikte öğrenci ve veliler tarafından merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafınca bir defaya mahsus olarak ödenen kırtasiye yardımı ödenecek. Peki, e-Devlet üzerinden yapılacak kırtasiye yardımı başvuru şartları neler, kırtasiye yardımı başvuruları ne zaman? İşte merak edilen detaylar...
Kırtasiye yardımı ne zaman başlayacak? Kırtasiye yardımı başvuru şartları neler? Okulların açılmasıyla birlikte öğrenci ve veliler bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Merak edip araştıranlar için detayları haberimizde derledik.
KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?
Henüz kırtasiye yardımının ne kadar olacağı belli olmadı ancak geçtiğimiz sene bin 300 TL olaran destek ödemelerinin bu sene bin 400 lira olarak yatırılması bekleniyor.
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir.
Bununla birlikte, YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. İlgililer bu taleplerini e-Devlet üzerinden “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi” bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilirler.
EĞİTİM ÖĞRETİM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;
Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,
2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,
2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,
Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),
Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.