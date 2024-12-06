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        Haberler Gündem Kış lastiği zorunlu mu, cezası ne kadar? Kış lastiği ne zamana kadar takılacak? Kış lastiği zorunluluğu olan araçlar hangileri?

        Kış lastiği zorunlu mu, cezası ne kadar? Kış lastiği ne zamana kadar takılacak?

        Aralık ayının gelişiyle kış lastiği uygulamasının ne zamana kadar devam edeceği ve takmama cezasının ne kadar olduğuna ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Kış aylarında trafik kazalarını azaltmak ve sürücü güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanan kış lastiği zorunluluğu hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte kış lastiği uygulaması takmama cezası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 20:37 Güncelleme: 06.12.2024 - 20:37
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        Yağışlı ve kaygan yollarda güvenliği artırmayı amaçlayan bu uygulamaya uymayan sürücüler para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Cezanın miktarı, 2025 yılı itibarıyla yeniden değerleme oranına göre artırılacak. Kış şartlarına uygun lastik kullanımı, hem sürücülerin hem de yolcuların can güvenliği için büyük önem taşıyor. Peki, kış lastiği takmamanın cezası ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

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        KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLADI!

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor.

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        KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NEDİR?

        Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.

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        KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARA ZORUNLU?

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

        Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.

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