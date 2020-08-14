Kiş nasıl yapılır? sorusu bu ünlü Fransız mutfağı lezzetini kendi mutfağında yapmak isteyen vatandaşların gündeminde. Haberimizde brokolili kiş tarifi yer alıyor. Ancak kiş hamurunu hazırladıktan sonra istediğiniz şekilde yemeğinizi hazırlayabilirsiniz. Kiş ile ilgili detaylar haberimizde.

KİŞ HAMURU

Kiş hamuru tuzlu muhallebi ve peynir, et, deniz ürünleri veya sebze parçaları ile doldurulmuş pasta kabuğundan oluşan bir Fransız tart türüdür. En iyi bilinen varyant lardons, pastırma ve genellikle peynir içeren quiche Lorraine'dir. Kiş sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir.

KİŞ TAİRİFİ

Haberimizde brokolili kiş tarifi yer alıyor. Ancak kiş hamurunu tarifimizdeki gibi yaptıktan sonra üzerine brokoli yerine istediğiniz malzemeyi kullanabilrisiniz.

Brokolili Kiş İçin Malzemeler:

150 gram elenmiş un

50 gram mısır nişastası

1 çay kaşığı karbonat (1 çorba

kaşığı limon suyunda eritilmiş)

70 gram margarin veya tereyağı (soğuk)

1-2 tatlı kaşığı su

Bir tutam tuz

2 adet yumurtanın sarısı

Sosu İçin:

100 ml. krema

100 gram labne peyniri

2 adet yumurtanın sarısı

Birer tutam tuz ve karabiber

Bir tutam rendelenmiş muskat cevizi

İç Dolgusu İçin:

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

300-400 gram brokoli

Birer tutam tuz ve karabiber

Üzeri İçin:

1 kase ufalanmış lor peyniri

Brokolili Kiş Hazırlanışı:

Tereyağını küçük küpler halinde kesip buzlukta 10 dakika kadar bekletin. Elenmiş unu ve nişastayı yoğurma kabına alın. Bir tutam ekleyip harmanlayın. Buzdolabından çıkardığınız tereyağını, suyu, limonlu karbonatı ve yumurta sarılarını ilave edin. Pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru toparlayıp streç filme sarın ve buzdolabında 3 saat bekletin. İç dolgu malzemesi için; Yağları tavada ısıtıp küp doğranmış soğan ile kıyılmış sarımsakları kavurun. Küçük parçalara ayırdığınız brokolileri ilave edin. 5 dakika daha kavurduktan sonra tuzunu ve karabiberini ekleyip tatlandırın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Sosu için; Tüm malzemeyi çukur bir kapta iyice çırpın. Dinlendirdiğiniz hamuru merdane yardımı ile tart kalıbına kolayca yerleştirecek şekilde açın. Hafif un serpilmiş tart kalıbına hamuru yayın. Bir çatal yardımı ile hamurun üzerini kalıbın tabanına değmeyecek şekilde çizin. Tart hamurunu önceden ısıtılmış 190 dereceye ayarlı fırında, 15 dakika kadar ön pişirmesi için hafifçe kızartın. Fırından alın ve hazırladığınız iç dolgu malzemesini yayın, sosunu da malzemenin üzerine dökün. En son ufalanmış lor peynirini de serperek 170 dereceye ayarlı fırına verin. 15 dakika daha pişirdikten sonra fırından alın. Sıcak sıcak servis yapın.