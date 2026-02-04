Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2026 Kış Olimpiyatları ne zaman, nerede yapılacak ve Türkiye’den kaç sporcu yarışacak?

        Kış Olimpiyatları ne zaman, nerede yapılacak ve Türkiye'den kaç sporcu yarışacak?

        Kış sporlarının en prestijli organizasyonu olan 2026 Kış Olimpiyatları için geri sayım sürerken, gözler İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Milano–Cortina 2026'ya çevrildi. Curling müsabakalarıyla başlayacak olimpiyatlarda alp disiplini, snowboard, kısa kulvar sürat pateni, biatlon ve artistik buz pateni gibi birçok branşta dünyanın en iyi sporcuları madalya mücadelesi verecek. Sporseverler ise "2026 Kış Olimpiyatları ne zaman, nerede yapılacak ve Türkiye'den kaç sporcu yarışacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 22:54 Güncelleme: 04.02.2026 - 22:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dünyanın dört bir yanından binlerce sporcuyu buluşturacak 2026 Kış Olimpiyatları, Milano ve Cortina d’Ampezzo’nun ev sahipliğinde sporseverlere unutulmaz bir şölen sunmaya hazırlanıyor. Açılış töreni öncesinde başlayacak curling karşılaşmalarıyla olimpik heyecan erkenden start alırken, organizasyon boyunca farklı disiplinlerde aralıksız yarışlar düzenlenecek. Türkiye’nin katılımıyla da dikkat çeken dev organizasyonun tarihleri, yayın bilgileri ve milli sporcu sayısı merak konusu oldu. Ayrıntılar haberimizde...

        2

        KIŞ OLİMPİYATLARI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

        2026 Kış Olimpiyatları, İtalya’nın Milano ve Cortina d’Ampezzo kentlerinde düzenlenecek olup organizasyonun resmî açılış töreni 6 Şubat 2026 tarihinde Milano’daki San Siro Stadyumu’nda yapılacak; açılıştan önceki ilk müsabakalar ise 4 Şubat 2026’da Cortina Olimpiyat Stadı’nda karışık çiftler curling karşılaşmalarıyla başladı.

        3

        KIŞ OLİMPİYATLARI TÜRKİYE SPORCU SAYISI KAÇ?

        Türkiye, 16 olimpik disiplinde düzenlenecek oyunlarda, buz pateninde 2, kayakta 6 ve para kayak branşlarında 1 sporcu olmak üzere 9 sporcuyla madalya mücadelesi verecek. Kısa kulvar sürat pateni (short track) branşında milli sporcular Furkan Akar ve Denis Örs madalya kovalayacak. Türkiye, Kış Olimpiyatları tarihinde bu branşta ilk kez iki sporcu ile kota hakkı elde etti.

        4

        Kayaklı koşu branşında kadınlarda İrem Dursun, erkeklerde Abdullah Yılmaz yarışacak. Alp disiplininde kadınlarda Ada Hasırcı, erkeklerde ise Thomas Kaan Önol Lang madalya mücadelesi verecek.

        Kayakla atlama kategorisinde de Türkiye ilk kez kış olimpiyatlarına 2 sporcuyla kota almayı başardı. İtalya'da bu branşta milli sporculardan Fatih Arda İpcioğlu ile Muhammed Ali Bedir madalya kazanmak için atlama kulesine çıkacak. Milano Cortina 2026'da para kayak alp disiplininde ise ay-yıldızlı sporculardan Harun Mut, yarışacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran lideri endişelenmeli
        Trump: İran lideri endişelenmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        G.Saray kupada rahat kazandı!
        G.Saray kupada rahat kazandı!
        ABD basını: İran-ABD müzakereleri çıkmaza girdi
        ABD basını: İran-ABD müzakereleri çıkmaza girdi
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        N'Golo Kante İstanbul'a geldi!
        N'Golo Kante İstanbul'a geldi!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı