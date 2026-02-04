KIŞ OLİMPİYATLARI TÜRKİYE SPORCU SAYISI KAÇ?

Türkiye, 16 olimpik disiplinde düzenlenecek oyunlarda, buz pateninde 2, kayakta 6 ve para kayak branşlarında 1 sporcu olmak üzere 9 sporcuyla madalya mücadelesi verecek. Kısa kulvar sürat pateni (short track) branşında milli sporcular Furkan Akar ve Denis Örs madalya kovalayacak. Türkiye, Kış Olimpiyatları tarihinde bu branşta ilk kez iki sporcu ile kota hakkı elde etti.