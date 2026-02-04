Kış Olimpiyatları ne zaman, nerede yapılacak ve Türkiye'den kaç sporcu yarışacak?
Kış sporlarının en prestijli organizasyonu olan 2026 Kış Olimpiyatları için geri sayım sürerken, gözler İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Milano–Cortina 2026'ya çevrildi. Curling müsabakalarıyla başlayacak olimpiyatlarda alp disiplini, snowboard, kısa kulvar sürat pateni, biatlon ve artistik buz pateni gibi birçok branşta dünyanın en iyi sporcuları madalya mücadelesi verecek. Sporseverler ise "2026 Kış Olimpiyatları ne zaman, nerede yapılacak ve Türkiye'den kaç sporcu yarışacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...
Dünyanın dört bir yanından binlerce sporcuyu buluşturacak 2026 Kış Olimpiyatları, Milano ve Cortina d’Ampezzo’nun ev sahipliğinde sporseverlere unutulmaz bir şölen sunmaya hazırlanıyor. Açılış töreni öncesinde başlayacak curling karşılaşmalarıyla olimpik heyecan erkenden start alırken, organizasyon boyunca farklı disiplinlerde aralıksız yarışlar düzenlenecek. Türkiye’nin katılımıyla da dikkat çeken dev organizasyonun tarihleri, yayın bilgileri ve milli sporcu sayısı merak konusu oldu. Ayrıntılar haberimizde...
KIŞ OLİMPİYATLARI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?
2026 Kış Olimpiyatları, İtalya’nın Milano ve Cortina d’Ampezzo kentlerinde düzenlenecek olup organizasyonun resmî açılış töreni 6 Şubat 2026 tarihinde Milano’daki San Siro Stadyumu’nda yapılacak; açılıştan önceki ilk müsabakalar ise 4 Şubat 2026’da Cortina Olimpiyat Stadı’nda karışık çiftler curling karşılaşmalarıyla başladı.
KIŞ OLİMPİYATLARI TÜRKİYE SPORCU SAYISI KAÇ?
Türkiye, 16 olimpik disiplinde düzenlenecek oyunlarda, buz pateninde 2, kayakta 6 ve para kayak branşlarında 1 sporcu olmak üzere 9 sporcuyla madalya mücadelesi verecek. Kısa kulvar sürat pateni (short track) branşında milli sporcular Furkan Akar ve Denis Örs madalya kovalayacak. Türkiye, Kış Olimpiyatları tarihinde bu branşta ilk kez iki sporcu ile kota hakkı elde etti.
Kayaklı koşu branşında kadınlarda İrem Dursun, erkeklerde Abdullah Yılmaz yarışacak. Alp disiplininde kadınlarda Ada Hasırcı, erkeklerde ise Thomas Kaan Önol Lang madalya mücadelesi verecek.
Kayakla atlama kategorisinde de Türkiye ilk kez kış olimpiyatlarına 2 sporcuyla kota almayı başardı. İtalya'da bu branşta milli sporculardan Fatih Arda İpcioğlu ile Muhammed Ali Bedir madalya kazanmak için atlama kulesine çıkacak. Milano Cortina 2026'da para kayak alp disiplininde ise ay-yıldızlı sporculardan Harun Mut, yarışacak.