Saatler geri alınacak mı? sorusunun cevabı, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 2016 ve 2017 yıllarında kış saati uygulaması terk edilmiş, yaz saati uygulaması iki yıl sürekli hale gelmişti. Konuyla ilgili son Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, akıllardaki soruları nokta koydu. Peki; kış saati uygulaması geri getirilecek mi? Saatler geri alınacak mı? İşte saatlerin geri alınmasıyla ilgili son durum...

YAZ SAATİ UYGULAMASI DEVAMLI OLACAK?

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan ileri saat uygulamasının devam ettirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA'nın haberine göre; Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT+3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi. Söz konusu kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı "Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun"un 2'nci maddesi gereğince karar verildi.

Alınan bu karar göre, saatlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

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