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Kış saati: Saatler ne zaman geri alınacak? 2018 kış saati uygulaması

Kış saati uygulaması ya da diğer bir tabirle saatlerin geri alınması, vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Konuyla ilgili cevabı en çok aranan sorular arasında ise kış saati uygulamasının tarihi var. Peki; kış saati ne zaman? Saatler ne zaman geri alınacak? İşte cevabı...

30.09.2018 - 17:03 | Güncelleme:

Kış saati uygulaması yani saatlerin geri alınması, gün ışığından daha çok faydalanabilmek için uzun yıllar tekrarlanan uygulamalar arasında alıyordu. Ancak 2016 ve 2017 yılında uygulama terk edilmişti. 26 Mart 2016 tarihinden itibaren yaz saati sürekli hale gelmişti. Ancak kış saati uygulamasının yeniden uygulamaya koyulması yönünde alınan karar 2018 yılında Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki; kış saati ne zaman başlıyor? Saatler ne zaman geri alınacak? İşte cevabı...

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN?

Kış saati uygulaması, 2016 yılında alınan karar ile yürürlükten kaldırılmıştı. Bu durum 2017 yılında da devam etti. Bu nedenle, 2016 ve 2017 yıllarında kış saati uygulamasına geçilmedi. Yani 2 yıl saatler kış aylarında geri alınmadı. Ancak yayınlanan son kararname ile kış saati uygulamasına yeniden geçildi. Saatler bu yıl 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00'te bir saat geri alınacak.

YAZ VE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yıl içinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla ülke içinde ortak saat çizgisini mevsime göre değiştirme düşüncesi ortaya çıkmıştır. İlk kez Almanlar tarafından denenen bu metottan istenilen başarı sağlanınca pek çok ülke tarafından yapılmaya başlanmıştır. Türkiye’de yaz mevsiminde 3. saat diliminde yer alan (45° Doğu Boylamı) Iğdır’ın saati, kış mevsiminde ise 2. saat diliminde yer alan İzmit’in (30° Doğu Boylamı) yerel saati ortak saat olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle saatler yazın ileri kışın bir saat geri alınmaktadır.

 

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