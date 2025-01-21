Brokoli zayıflatır mı? Brokolinin faydaları neler?

Kışın gelmesi ve havaların soğuması ile tezgahlardaki yerini alan hem tek başına hem de salata ve yemeklerin içine ekleyerek tüketebileceğimiz şifa deposu brokolinin faydalarını sizler için derledik.

BROKOLİNİN İÇERİĞİNDEKİ BESİN DEĞERLERİ

Yüksek lif oranına sahip brokoli A, C ve K vitamininin yanı sıra potasyum, kalsiyum ve demir oranından zengin olan sağlıklı bir kış sebzesidir. Yüksek antioksidan kaynağı olan brokoli zihinsel gerilemeyi yavaşlatır ve sağlıklı beyin ve sinir dokusu işlevini destekler. Düşük kalorisiyle kilo verme sürecine destek olur. Kalp, kemik, cilt, göz ve sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

100 gram brokolinin besin değeri şu şekilde sıralanabilir;

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- Kalori: 26 kcal

- Lif: 3.0 g

- Karbonhidrat: 2.5 g

- Protein: 3.3 g

- Yağ: 0.2 g

- Kolesterol: 0.0 mg

- A Vitamini: 143.0 mg

- C Vitamini: 115.0 mg

- Potasyum: 373.0 mg

- Kalsiyum: 105.0 mg

- Demir: 1.3 mg

BROKOLİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Yüksek oranda antioksidan içeren brokoli, kolesterolü düşürmeye, kan şekerini ve kan basıncını dengelemeye yardım ederek kalp sağlığını korur. Bağışıklığı sistemini güçlendirir, vücudun enfeksiyonlar ve hastalıklarla mücadelesini kolaylaştırır, iltihabı önler. Kemik yapısı ve göz sağlığını koruyan A vitamini ve kalsiyum gibi vitamin ve mineraller yönünden zengindir.

Brokolinin genel olarak faydaları şunlardır:

1. GÖZ SAĞLIĞINI KORUR

Brokoli, gözlerdeki oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olan lutein ve zeaksantin bileşiklerini barındırır. Buna bağlı olarak brokolinin makula dejenerasyonu ve katarakta karşı koruyuculuk sağladığı değerlendirilir.

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2. KEMİK YAPISINI GÜÇLENDİRİR

K vitamini, kalsiyum, magnezyum ve fosfor bakımından zengin bir sebze olan brokoli kemiklerin güçlenmesini sağlayarak kemik sağlığını besleyici bir rol üstlenir.

3. BEYİN FONKSİYONLARINI DESTEKLER

Brokolide bulunan bazı besinler ve biyoaktif bileşikler, zihinsel gerilemeyi yavaşlatabilir ve sağlıklı beyin ve sinir dokusu işlevini destekler. Aynı zamanda kaempferol maddesinin felç gibi beyin hasarı insidansını ve nöral doku iltihabını azalttığı tespit edilmiştir.

4. KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Brokoli diyabetli kişilerde kan şekeri kontrolünü destekler. Brokolinin zengin antioksidan içeriği sayesinde insülin direnci ve pankreas hücre hasarının azalmasına yardımcı olur.

5. YÜKSEK ORANDA ANTİOKSİDAN İÇERİR Brokoli sebzesi, sindirim sırasında sülforan adı verilen güçlü bir antioksidana dönüşen bir bileşik olan glukoraphanin içerir. Bu antioksidanı yüksek düzeyde içeren brokoli vücuttaki serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önlemeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Brokoli aynı zamanda oksidatif stresi de azaltır. REKLAM Brokoli, yüksek antioksidan potansiyeli ile bilinen bir sebzedir. Antioksidanlar, hücreleri oksidatif strese yol açabilen ve çeşitli hastalıklara katkıda bulunabilen kararsız moleküller olan serbest radikallerin neden olduğu hasardan korumaya yardımcı eder. Yapılan araştırmalar ise, serbest radikallerin üretimi ile vücudun antioksidan savunmaları arasındaki dengesizlikten kaynaklanan oksidatif stresin kronik inflamasyonu tetikleyebileceğini ve sürdürebileceğini ortaya koymuştur. Düzenli brokoli tüketimi bu olası risklerin önlenmesi noktasında faydasıyla ön plana çıkar. 6. CİLT SAĞLIĞI İÇİN FAYDALIDIR Brokolideki koruyucu antioksidanlar UV ışınlarının zararlı etkilerine karşı cilt hasarı oluşmasını engeller. Bu bağlamda brokoli cilt sağlığı için de faydalı bir sebzedir. 7. SİNDİRİM SİSTEMİNİN DÜZENLİ ÇALIŞMASINI SAĞLAR Brokoli, içerdiği lif özelliği sayesinde sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını destekler, bağırsak hareketlerini kolaylaştırır ve özellikle kabızlık söz konusu olduğunda daha rahat tuvalete çıkmayı sağlar. Aynı zamanda brokoli bağırsaklardaki iyi bakterilerin üremesine de destek verir. 8. AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINA DESTEK SAĞLAR Vitamin ve mineral deposu brokoli, ağız ve diş sağlığının korunmasında destekçidir. C vitamini ve kalsiyum zengini besin, bu sayede diş eti hastalıkları riskini de düşürür. Kaempferol flavonoidi, ileri derecede dişeti hastalıkları ve iltihabından korunmada kalkan olur. Sülforafanın da ağız kanserlerini riskini düşürdüğü araştırmalarda belirtilmiştir. Bazı araştırmalar, çiğ olarak bu besin tüketiminin plakları yok ettiği ve dişlerin daha beyaz görünmesinde yardımcı olduğunu belirtmiştir. REKLAM BROKOLİ SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR? Brokoli suyu vücuttaki iltihabı azaltmaya yardım eder, kan şekerini dengeler, kalp sağlığını korur, kanser riskine karşı vücuda antioksidan desteği sağlar, cildi besler ve göz sağlığı için faydalıdır. BROKOLİ ÇORBASI FAYDALI MI? Çiğ tüketimi ve haşlanmasının yanında brokoli çorbası, kış ayları için besleyici bir çorba türüdür. Vitamin ve mineral zengini olan brokoli sebzesi ile hazırlanan brokoli çorbası öncelikle bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı verir. Bu sayede kışın ortaya çıkan grip ve soğuk algınlığına karşı vücudu korur. Farklı damak zevklerine uygun olarak hazırlanabilen brokoli çorbası, kremalı bir şekilde de hazırlanabilir.