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Kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği süresi ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını döneminde işvereni ve işçileri maddi olarak rahatlatmak adına çıkarılan kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılıp uzatılmadığı ve son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Peki kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği süresi ne zaman bitecek? İşte kısa çalışma ödeneği ile ilgili son gelişmeler...

Kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği süresi ne zaman bitecek?

Kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı mı? Koronavirüs salgını nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ayrıca kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Buna göre kısa çalışma ödeneği 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2. maddesi ile geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için anılan Kanunun geçici 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30 Haziran 2020 tarihinin, 30 Kasım 2020 tarihli ve 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde 31 Ocak 2021 olarak uygulanacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı kararında belirtilen esaslar çerçevesinde, 26 Ekim 2020 tarihli ve 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan iki aylık süreden sonra başlamak üzere 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldı.

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